Vervanger gevonden voor uitgevallen Dordtse veerpont

Zaterdag werd de pont tussen Dordrecht en Werkendam uit de vaart gehaald door de inspectie. In de klep van de veerpont was een scheurtje ontdekt. De pont zou in augustus sowieso al voor een maand uit de vaart worden gehaald voor groot onderhoud.

Er kwam snel een vervangende pont uit Schoonhoven, maar die liep aan de Brabantse kant vast tijdens laagtij. Daarbij zijn schroeven aan de onderkant van de pont beschadigd.

Veel pontbezoekers waren niet op de hoogte van de stremming van de pont en spraken daar online hun verbazing over uit, zegt RTV Dordrecht. Een woordvoerster van het veer vertelt dat er aan beide kanten borden stonden, maar dat het bord aan de Dordtse kant een eindje van het talud stond. Bij een eventuele volgende keer wordt hier een oplossing voor gezocht.

Het is niet bekend hoe lang de pont uit Kinderdijk als vervanger wordt gebruikt.