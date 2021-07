Wethouder biedt excuses aan voor raadsvoorstel over recreatieoord Hoek van Holland

Wethouder Kurvers heeft zijn excuses aangeboden aan de huisjeseigenaren van het recreatieoord Hoek van Holland omdat zij te laat zijn betrokken bij het plan over de verkoop. Bij het opstellen van een nieuwe toekomstplan voor het recreactieoord denken de recreanten en de gebiedscommissie wel volledig mee, zo verzekert Kurvers. De Rotterdamse ombudsman herhaalde vandaag haar scherpe kritiek op het ontbreken van informatie door de gemeente. Ze hoopt dat er geleerd is van de gemaakte fouten. maar heeft nog wel twijfels na eerdere ervaringen.

Eind april besloten de wethouders Kasmi en Kurvers hun plan tot gedwongen verkoop van het Recreatieoord Hoek van Holland alsnog in te trekken. Begin november, direct na de wintersluiting van het recreatieterrein waren de recreanten per brief op de hoogte gebracht van de plannen. Bijna de hele gemeenteraad vond het een slecht voorstel. De gemeente had verkoop onderzocht maar niets met de eigenaren van de huisjes besproken. Pas als de raad met het plan had ingestemd zou er met de recreanten gesproken worden om hun belangen zo goed mogelijk veilig te stellen.

Het plan ging dus de prullenbak in, en de gemeente zou nu met de recreanten en de gebiedscommissie werken aan een nieuw voorstel. Dat zou dan in september gepresenteerd worden. Ellen Verkoelen van 50Plus vroeg woensdag een debat aan, omdat ze vond dat er na tweeënhalve maand te weinig was gebeurd.

Snoeihard rapport over klachten

De Rotterdamse ombudsman Anne-Mieke Zwaneveld gaf aan het begin van het debat een toelichting op haar onderzoek naar de 135 klachten van recreanten, dat eerder is verschenen. Alle klachten werden gegrond verklaard. De conclusie van de ombudsman was dat er een gebrek aan informatie was geweest, de recreanten te weinig bij de plannen waren betrokken en dat er ook niet voldoende was gekeken naar wat er verder nog mogelijk was behalve verkoop van het recreatieoord. Ze deed verschillende aanbevelingen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

De ombudsman gaf aan dat ze de afgelopen jaren al eerder de gemeente op de vingers heeft getikt over participatie van bewoners, maar dat heeft weinig opgeleverd als ze kijkt naar hoe het bij het Recreatieoord is gegaan. "Ik heb niet het gevoel dat er sprake is van een lerende organisatie", aldus Zwaneveld.

"Hautaine houding van de gemeente"

Ook Willem Boon, vertegenwoordiger van de RAR - de belangengroep van de recreanten - was aanwezig en sprak de raadsleden toe. Boon vertelde dat de recreanten het betreurenswaardig vinden dat de gemeente wel de aanbevelingen overneemt, maar niet het oordeel van het onderzoeksrapport. De ombudsman zei dat ze ook op een andere reactie van de gemeente had gerekend. Ze kreeg het gevoel dat het college haar 'nog een keertje probeerde uit te leggen hoe het precies zat". Een hautaine houding van de wethouders, vond Ellen Verkoelen van 50Plus.

VVD-raadslid Jan-Willem Verheij : "Ik heb niet eerder meegemaakt dat de ombudsman zulke scherpe conclusies trekt als vanmorgen. Dat moet te denken geven. We moeten eerst bedenken wat we willen en dán pas een besluit nemen. De gemeenteraad heeft gezegd dat RAR en de gebiedscommissie de regie hebben voor de toekomstvisie. Dan moeten ze ook wel de ruimte hebben om dat te doen".

Raad wil duidelijkheid over inbreng recreanten

Veel raadsleden wilden van de wethouders weten of het plan van verkoop nu echt van tafel is en of de recreanten serieus genomen worden met hun informatie en inbreng. Wethouder Kurvers zei dat de contacten nu veel beter zijn met alle partijen en dat er goed wordt samengewerkt. Hij wil graag vooruitkijken naar de toekomst en niet weer terugkijken naar wat er fout is gegaan. Er ligt nu geen plan tot verkoop meer, maar ook deze optie kan eventueel later terugkeren als alle gesprekspartners daarvoor kiezen.

De raad wilde ook antwoord waarom het zolang duurt voordat bepaalde stukken beschikbaar worden gesteld terwijl die al veel eerder beschikbaar zouden moeten zijn. Wethouder Kasmi zei dat de rapporten later waren omdat ze nog niet helemaal afgerond waren, maar alle informatie zou op tijd aangeleverd worden.

Ook werd gevraagd wie uiteindelijk beslist wat er met het recreatieoord Hoek van Holland gaat gebeuren. Beslist het college van burgemeester en wethouders dat of de gemeenteraad? Toen de wethouders een paar keer herhaalden dat de raad uiteindelijk het definitieve oordeel heeft, was het debat afgelopen. Nu is het wachten op de eerste informatie over de vorderingen.

Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik vindt het nog allemaal te vrijblijvend en heeft er nog niet zoveel vertrouwen in. Wel vindt hij het goed dat ook wethouder Kurvers nu zijn excuses heeft aangeboden. "Dat is belangrijk voor de recreanten", aldus Van Schaik. Ook vindt hij het een goed signaal dat de beide wethouders ingaan op een uitnodiging van de recreanten om binnenkort langs te komen en mogelijk ook te logeren op het recreatieoord.

Meerdere voorstellen

Jaap Rozema van de partij voor de Dieren heeft voorgesteld dat als de recreanten, de gebiedscommissie en de gemeente het niet eens worden er dan meerdere voorstellen aan de gemeenteraad worden voorgesteld. Dan kan daar uit gekozen worden. Wethouder Kasmi zei het voorstel in gedachten te houden. Eerst wil hij dat het overlegtraject start en kijken waar dat toe leidt.

De eerste gesprekken zijn deze week. Verwacht wordt dat de eerste resultaten in september bekend gemaakt worden als de gemeenteraad terug komt van het zomerreces.