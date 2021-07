RIVM: 1230 nieuwe coronabesmettingen, geen sterfgevallen in de regio

Hoewel de besmettingen flink zijn toegenomen, zijn er de afgelopen 24 uur geen regiogenoten overleden als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Gisteren waren het er drie in Albrandswaard, Rotterdam en Zwijndrecht. Wel werd één regiogenoot opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijk beeld

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur woensdagochtend 10.492 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 2632 meer dan gisteren.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 8400 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 414 procent meer dan in de zeven dagen ervoor.

Twee weken geleden werden nog gemiddeld 600 coronabesmettingen per dag gemeld. Een week geleden waren het er gemiddeld 1600.

De meeste nieuwe besmettingen zijn onder jongeren. Tegelijkertijd loopt het aantal besmettingen onder de ouderen op, onder wie zestigers en zeventigers. Nog steeds is een aanzienlijk deel van hen niet gevaccineerd of niet volledig gevaccineerd. Zij lopen relatief veel risico op een ernstiger ziekteverloop. Van de 60- tot 64-jarigen is 61 procent volledig ingeënt. Vijftigers lopen wat minder risico, maar zijn nog veel minder volledig gevaccineerd: van de 50- tot 54-jarigen gaat het om de helft.

Cijfers per gemeente

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 5 -2756

Albrandswaard: 18 - 3167

Barendrecht: 46 - 5756

Brielle: 4 - 1712

Capelle aan den IJssel: 53 - 8227

Dordrecht: 46 - 14767

Goeree-Overflakkee: 18 - 4907

Gorinchem: 20 - 4351

Hardinxveld-Giessendam: 6 - 2816

Hellevoetsluis: 9 - 3647

Hendrik-Ido Ambacht: 5 - 3713

Hoeksche Waard: 25 - 8912

Krimpen aan den IJssel: 16 - 3830

Lansingerland: 38 - 6844

Maassluis: 6 - 3653

Molenlanden: 32 - 5891

Nissewaard: 31 - 9136

Papendrecht: 11 - 3657

Ridderkerk: 23 - 6035

Rotterdam: 744 - 84093

Schiedam: 27 - 9565

Sliedrecht: 5 - 3450

Vlaardingen: 25 - 9054

Westvoorne: 3 - 1179

Zwijndrecht: 14 - 5495

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.