Langdurige en heftige klachten onder jongeren na coronabesmetting: 'Het licht is een beetje zoek aan het eind van de tunnel'

"Dit had ik echt niet verwacht", zegt Charlotte Boons (26). "Ik had gedacht dat het bij een griepje zou blijven en dat ik er dan wel weer bovenop zou zijn. Maar iedere keer loop ik weer tegen een muur aan." Charlotte raakte in januari dit jaar besmet op haar werk en draait nog steeds niet haar volledige uren.

Bij Fysio4You in Rotterdam-Alexander kijken ze er niet van op dat mensen onder de dertig zwaar de sigaar kunnen zijn na een opgelopen coronabesmetting. Fysiotherapeut Marjolein Veerbeek: 'Vaak denken mensen dat jonge coronapatiënten hier niet terecht komen, maar we zien onder de dertig best nog wel wat patiënten die zich melden met langdurige en heftige klachten."

Michelle den Hoed (28) liep in september vorig jaar in een café corona op. "Ik ken best wel veel mensen die niet zo ziek zijn geweest en ook achteraf vrij weinig klachten hebben gehad. Maar ik denk wel dat het heel erg onderschat wordt en dat het heel duidelijk is dat er niet alleen voor de ouderen veel gevaar in zit. Voor ons jongeren zal het niet levensbedreigend zijn, maar de impact die het heeft op je leven is wel groter dan ik had verwacht. Ik had zelf nooit verwacht dat het zo lang kon aanhouden."

Uitzichtloos

Charlotte is nu bijna 5 maanden bezig met haar herstel. Ze gaat fysiek flink vooruit, haar hartslag is onder controle en ze kan steeds meer. Ze heeft goede hoop dat ze "weer richting haar oude zelf gaat". Dan volgt een stilte met de berustende woorden:"Maar die zekerheid heb ik gewoon niet,"

Michelle heeft op het moment een terugval. Ze was weer 28 uur aan het werk, maar dat is inmiddels weer teruggedraaid naar acht uur in de week. "Constant denk je dat het beter gaat en dat je de goeie kant opgaat. Maar het is nu een beetje uitzichtloos. Ik heb er heel veel last van dat de belastbaarheid zo laag is. "

Zodra Michelle voelt dat ze wat meer energie heeft, grijpt ze direct haar kans. "Maar ja," zegt ze, "je betaalt de prijs doordat je daarna keihard weer naar beneden valt."

Interdisciplinair team

Door die enorme fysieke maar ook mentale nasleep die long covid met zich meebrengt is er nu een interdisciplinair team samengesteld. Dat team bestaat naast fysiotherapeuten zoals Marjolein ook uit een logopedist, een ergotherapeut, een diëtist, een psycholoog en een longverpleegkundige. Dat team is volgens Marjolein nodig omdat het voor de fysiotherapeuten van Fysio4You alleen onmogelijk is om de kennis en tijd te bieden die mensen nodig hebben.

'Een logopediste kan bijvoorbeeld helpen met ademhaling, of een longverpleegkundige kan advies geven over medicijngebruik. De psycholoog kan aansluiten bij het stukje mentale gezondheid', legt Marjolein uit. 'Het is heel belangrijk dat we dit als team samen doen, omdat het zonder die disciplines lastig wordt om hier samen te gaan trainen.'