Rotterdam geeft vergroeningssubsidie voor door EU verboden en ruimtevretende planten

De lijst is deel van het project om de stad te vergroenen en het opvangen van regenwater in niet-betegelde grond beter te regelen. Van zo'n lijst zou je verwachten dat er over wordt overlegd met lokale deskundigen.

De medewerkers van Bureau Stadsnatuur knipperden echter even met hun ogen toen ze de lijst voorbij zagen komen. Niels de Zwarte, collega van de stadsbotanicus van Rotterdam bij Stadsnatuur, reageerde woensdag vol verbazing op social media.

"Alle drie de planten mogen niet in Nederland. Ze zijn volgens Europese regels verboden. Ze groeien zo dicht op elkaar dat ze een soort van matten maken. Voor andere planten is geen ruimte", vertelt De Zwarte, die nog een vierde, een twijfelgeval, ontdekt. "Het schildblad: dat wordt een potentieel risico genoemd."

De mensen van Bureau Stadsnatuur hadden graag hun collega's, die bezig zijn met subsidies voor burgers die hun omgeving vergroenen, een handje geholpen. "Daar zijn we ook voor. Alleen is het deze keer even anders gegaan."

De gemeente Rotterdam zegt in een reactie het aanbod van Bureau Stadsnatuur graag te aanvaarden, en waar nodig de lijst aan te passen.