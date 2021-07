Door corona-ellende is zelfs de vakantievoorpret onzeker: 'Het is de vraag of we nog weggaan'

Twee weken geleden was er nog geen vuiltje aan de lucht. Gewapend met een vaccinatiebewijs en een PCR-test kon je gemakkelijk op vakantie. Nu lijkt die tijd al weer ver achter ons te liggen. De besmettingen zitten inmiddels boven de tienduizend per dag en het is de vraag wat dit doet op de Europese kleurenkaart. Het heeft er alle schijn van dat Nederland rood kleurt. Wat gaan andere landen daarmee doen?

"We zouden naar Griekenland gaan, maar daar zijn de maatregelen nu zo streng. Je komt daar bars en clubs niet in als je niet gevaccineerd bent", zegt Flint Geus uit Zwijndrecht. Zijn vriendin staat naast hem en zij moet haar prikken nog halen. "Het is heel onzeker en het is de vraag of we nog weggaan, maar ik wil er wel heel graag even uit."

Veel Nederlanders hebben op de situatie al maanden geleden voorgesorteerd. "Vorig jaar hadden we een vakantie naar Italië geboekt maar dat ging last-minute toch niet door. Dit jaar dachten we: dat doen we niet meer. We gaan nu lekker naar Noord-Holland", zegt Elise Kesting. "We dachten dat als we in Nederland zouden blijven, we wel safe zitten. Ik heb er alle vertrouwen in dat het doorgaat."