Akkoord over nieuwe cao voor 160.000 mensen in de metalelektro na maandenlange acties

De vakbonden en werkgeversorganisatie FME hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de metalelektro, het vroegere grootmetaal. Werknemers gaan er 5,3 procent in loon op vooruit, en om jongeren te verleiden voor een baan in de sector worden de jeugdlonen afgeschaft. Ook vrouwen gaan er op vooruit; ze gaan in dezelfde functie net zoveel verdienen als mannen.

"We zijn blij dat er een einde kan komen aan een conflict dat wat ons betreft onnodig was en veel te lang heeft geduurd", zegt CNV-onderhandelaar Arthur Bot in reactie op het akkoord. De werknemers hebben maandenlang actie gevoerd voor de nieuwe cao, vanwege corona onder meer met een drive-in-demonstratie in Alblasserdam en op 1 juli nog bij de Kuip in Rotterdam.

De cao geldt voor twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 december 2020. Toen kwamen de werkgevers met een loonbod van 2,25 procent over twee jaar, maar dat vonden de bonden veel te laag. "In de metaalsector is nauwelijks sprake geweest van het aanvragen van NOW-steun. De meeste bedrijven hebben de gehele coronacrisis doorgedraaid met goede bedrijfsresultaten." De werknemers moesten daarvoor beloond worden, vonden ze.

Nu zijn ze er dan toch uit, vakbonden FNV en CNV en de werkgevers verenigd in FME. Naast een betere salariëring - 2,3 procent per 1 juli van dit jaar en nog eens 3 procent erbij per 1 februari volgend jaar - krijgen de mensen die op 1 december 2020 in dienst waren in oktober een eenmalige uitkering.

'Jongeren kiezen niet voor een baan in de techniek'

"Ook deze sector kampt met vergrijzing en met een kleine aanwas van vers bloed", schrijven de bonden, die de metalelektro 'de ruggengraat van onze economie' noemen. Per 1 januari 2022 neemt de sector daarom afscheid van de jeugdlonen en krijgen jongeren meteen een volwassen salaris. Vrouwen en mannen in dezelfde functie en met dezelfde opleiding gaan voortaan ook hetzelfde verdienen.

Tot slot zijn er nog afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen en 'verlofstuwmeren' tegen te gaan en om zeker 2.400 uitzendkrachten voor de duur van de cao een vast contract aan te bieden. Vooral FNV wilde dat een vast contract de norm wordt. Oudere werknemers in zwaardere beroepen krijgen een regeling aangeboden om vervroegd met pensioen te gaan.

Werkgeversorganisatie FME voegt toe dat er ook afspraken zijn gemaakt voor de sector op de langere termijn. "We zijn ook overeengekomen om een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen voor industriepolitiek, de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen." De agenda moet tegen het einde van dit jaar uitgewerkt zijn.

De cao metalektro geldt voor ruim 1.000 grote en kleine bedrijven, met in totaal 160.000 werknemers. Bedrijven in onze regio die er onder meer mee te maken hebben zijn IHC, Damen, Fokker Papendrecht, VDL RPI Metaal in Hendrik-Ido-Ambacht, Coatinc en FN Steel uit Alblasserdam, Kooiman Hoebee, Bayards en Hollandia. De cao wordt nu voorgelegd aan de vakbondsleden. Zij mogen er in de tweede week van september over stemmen.