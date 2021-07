Reisorganisaties TUI en Sunweb schrappen vanaf vrijdag reizen naar Spaanse eilanden vanwege code oranje

TUI stopt komende vrijdag met de vakantiereizen naar de Balearen en de Canarische Eilanden. De Spaanse eilanden hadden als enige nog code geel, maar dat gaat omhoog naar code oranje, net als de rest van Spanje. TUI had de vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport naar de Spaanse eilanden juist afgelopen dinsdag hervat.

Volgens TUI wijzigt het ministerie van Buitenlandse Zaken het advies voor de Balearen en de Canarische Eilanden vanaf donderdag 09:00 uur. Dan is heel Spanje weer oranje. TUI zegt woensdagavond geen keuze te hebben en annuleert vanaf 16 juli alle reizen richting de Spaanse eilanden. Vanaf Rotterdam The Hague Airport wordt onder andere gevlogen op Gran Canaria, Ibiza, Fuertaventura, en Mallorca.

Code oranje betekent dat geadviseerd wordt om alleen te reizen als het om noodzakelijke reizen gaat. Reizigers die op dit moment op de Spaanse eilanden zijn, moeten vanaf 18 juli een coronatestbewijs overleggen, zoals dat geldt voor heel Spanje. Dat betekent dat ze moeten kunnen aantonen dat ze volledige gevaccineerd zijn, hersteld zijn van corona of negatief getest zijn.

TUI vraagt reizigers om niet te bellen. Ze zegt mensen die geboekt hebben voor een trip naar de Balearen en de Canaraische eilanden zelf te informeren. De reis wordt vergoed. Mensen die vragen hebben, kunnen hiervoor de website van TUI raadplegen.

Andere operators

Ook touroperator Sunweb heeft aan de NOS laten weten reizen naar de Spaanse eilanden te annuleren als die naar code oranje gaan. "Wij volgen het advies van het ministerie en vliegen dus niet naar rode of oranje gebieden. Hoe spijtig dat ook is voor vakantiegangers", zegt een woordvoerder.

Klanten krijgen de keuze om de reis om te boeken naar een andere bestemming of te annuleren. Sunweb schat dat het om een paar duizend reizigers gaat.

Corendon blijft wel vliegen naar de Spaanse eilanden, zo laat het bedrijf weten. "Als je goed op alle maatregelen let, dan is de kans dat je besmet raakt net zo groot als in Nederland", aldus een woordvoerder.