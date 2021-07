Wijkagent vangt zeldzame caracal in Kooiwalbos bij Barendrecht

Wijkagent Jack en zijn collega hebben een filmpje op Twitter gezet waarin ze de groot uitgevallen kat in een blauw zeil de struiken uithalen. Het dier was 'onder zeil' dankzij de verdoving van een opgetrommelde dierenarts.

Tekst loopt door onder Tweet

Vermoedelijk is de caracal in het Kooiwalbos bij Barendrecht gedumpt door zijn eigenaar. Het houden van caracals als huisdier is verboden in Nederland, de katachtige is wild en jaagt liever op vers vlees dan dat hij een bakje met brokjes eet.

Het dier is door de dierenambulance meegenomen om zijn roes uit te slapen. Onbekend is waar het nu verblijft.