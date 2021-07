Het weer van vandaag: af en toe zon

Vanochtend is het bewolkt en blijft het droog, alleen in het oosten van de regio valt een bui. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, het meest in het westen van de regio. In het oosten blijft het bewolkt met kans op een bui. Het wordt maximaal 21 graden en de noorden- tot noordwestenwind waait matig en aan zee krachtig, windkracht 4 tot 6.