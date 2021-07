Afval herhaaldelijk verkeerd aangeboden in Capelle? Dan volgt 500 euro boete

Brigitte Moratis over de hogere boete in Capelle

Capellenaren die wel vaker hun afval naast de containers zetten of het elders dumpen, kunnen vanaf deze week een extra gepeperde rekening op de mat verwachten. Bij een heterdaad of na een onderzoek kon al een boete van zo'n 150 euro gegeven worden voor het verkeerd aanbieden van afval, maar inwoners die herhaaldelijk in de fout gaan kunnen nu een boete van maar liefst 500 euro per keer krijgen.

Volgens de gemeente is niet alleen het verkeerd aanbieden van afval een grote ergernis van Capellenaren, maar ook het zogeheten afvaltoerisme. Bewoners uit omliggende gemeenten die per zak restafval moeten betalen, dumpen hun afval in Capelle. De gemeente en inwoners draaien indirect op voor die kosten. "Dat willen we niet. Met hogere boetes hopen we de veelplegers aan te pakken", zegt wethouder Marc Wilson (Buitenruimte).

Volgens Brigitte Moratis van de gemeente Capelle aan den IJssel gaat het om slechts een klein percentage van de inwoners dat afval verkeerd aanbiedt. "Maar die ergernis is zo groot, dat we daar op gaan handhaven. We kunnen moeilijk op elke hoek van de straat een handhaver neerzetten om mensen op heterdaad te betrappen, maar we kunnen wel de zakken doorzoeken en mensen op die manier nog beboeten als we een adreswikkel tegenkomen. We gaan bijhouden of mensen dat vaker doen in een periode van twee jaar en zij worden dan extra beboet."

Uiteraard heeft de gemeente hier ook een rol in, door te zorgen voor voldoende afvalcontainers met genoeg capaciteit. Mensen krijgen dan in feite ook geen boete als die zaken niet op orde zijn. "Maar als wij ons deel van de verantwoordelijkheid nemen, moet de bewoner het óók goed doen." Helemaal vrijuit ga je dan ook niet, als je bij een volle container alsnog een zak naast de bak plaatst. "Dan is het de bedoeling dat je de zak weer mee naar huis neemt, in de berging of schuur zet en een melding maakt bij de gemeente. In principe is er altijd een container in de buurt waar je je vuil kwijt zou moeten kunnen."

Verslaggever Marion Keete maakte in mei een reportage over het afvaltoerisme in Capelle aan den IJssel en Rotterdam-Nesselande: