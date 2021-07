'Bijenlint' langs Gordelweg staat vol in bloei, maar wordt om deze reden toch gekortwiekt

Het lange lint langs de Gordelweg, dat vol staat met onder meer distels, duizendschoon en boerenwormkruid, is een aantal jaar geleden aangelegd als voeding en schuilplaats voor bijen en andere insecten. Dat daar midden in de zomer, als de bloemen juist in bloei staan, een maaimachine doorheen gehaald wordt, klinkt toch wat vreemd. "Bijna elke keer wordt de maaier zowat van zijn combinatie afgetrokken door bezorgde bewoners, die niet begrijpen waarom we dit doen", zegt Gijsbert de Munnik van de gemeente Rotterdam.

Maar de reden is simpel. "Maaien doet bloeien", legt hij uit. "De meeste bloemen staan nu in bloei en ontwikkelen zaad. Door nú te maaien, komt dat in de grond terecht. Het maaisel laten we een week liggen, zodat de zaden zich in de bodem kunnen vermeerderen." Het resultaat is dat er dus nog meer bloemen voor terugkomen, waar insecten zich te goed aan kunnen doen. Sterker nog: er groeien daarnaast bijzondere plantensoorten voor terug, zoals de gele ratelaar en de hartgespan. "Die laatste is echt een drachtplant voor hommels en bijen."

Niet de hele strook wordt in één keer onder handen genomen. "We laten nu nog grote vakken staan die we in oktober gaan maaien. Zo is er tot die tijd ook genoeg voeding en schuilplaats voor de dieren", legt De Munnik uit. 'Bijvriendelijk maaien', noemen ze dat. "Dat is een duidelijk verschil met 'ecologisch maaien', omdat het nu gefaseerd gebeurt. We kijken naar wat we kunnen laten staan, zodat er het hele jaar voedsel te vinden is."

Om zorgelijke reacties van omwonenden te voorkomen, communiceert de gemeente sinds dit jaar uitgebreid over het maaiproces naar de bewoners. Een petitie van verschillende wijkcommissies om het op deze gefaseerde manier aan te pakken, werd meer dan duizend keer ondertekend. Karin Patmos van de gebiedscommissie is dan ook blij als ze donderdagochtend de werkzaamheden aan de Gordelweg ziet. "Het gaat de bewoners aan het hart en ze snapten niet waarom die hele strook werd weggemaaid. Nu is er ook de focus geweest op de communicatie wáárom dit nodig is."