Nederland zet met vier andere landen eerste stap naar PFAS-verbod

PFAS zijn door de mens gemaakte stoffen die schadelijk kunnen zijn. Tot die stoffen behoort PFOA (perfluoroctaansulfonaten), dat momenteel al verboden is. De stoffen breken niet af in het milieu. Volgens het RIVM kan PFOA schadelijke effecten hebben op het immuunsysteem en op de voortplanting en ontwikkeling van het ongeboren kind. De stof is mogelijk kankerverwekkend. Ook kan de stof problemen opleveren voor dieren die in de top van de voedselketen staan.

Ons land heeft, samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen, PFAS aangemeld bij het Europese Chemicaliën Agentschap, laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. Het voorstel van de vijf landen is bedoeld om alle zesduizend PFAS-stoffen in één keer te verbieden. Dat moet voorkomen dat de ene PFAS-stof wordt vervangen door een andere. "Maar we moeten ook kijken voor welke stoffen een uitzondering zou moeten worden gemaakt", zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Daarvoor wordt een lijst opgesteld.

Een Europees verbod op PFAS is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse strategie om minder PFAS in het milieu te krijgen. Vorige maand kwam het RIVM met een rapport waaruit bleek dat Nederlanders te veel PFAS binnenkrijgen. Of het verbod er ook komt is niet helemaal zeker. Er moeten meerdere stappen worden doorlopen tot 2025. Ook de Europese Commissie en het Europarlement moeten nog erover beslissen.