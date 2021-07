Reddingsbrigades uit Zuid-Holland Zuid helpen bij wateroverlast in Limburg, Waterschap verwacht hier geen overstromingsgevaar

Limburg kampt met ernstige wateroverlast na hevige regenval. Het afvoeren van al dat water vormt nu een groot probleem. Veel huizen zijn beschadigd geraakt, sommige snelwegen waren of zijn niet begaanbaar en twee verzorgingshuizen en een hospice werden ontruimd. Bij het evacueren helpen onder meer de leden van de reddingsbrigade uit Zuid-Holland Zuid. Ook doen ze aan gebiedsverkenning. Door heel Nederland zijn tachtig mensen opgeroepen om bij te springen in Limburg.

De inzet van de mensen uit Zuid-Holland Zuid gaat nog zeker twee dagen duren, omdat op een later moment nog een waterpiek wordt verwacht.

Al het water dat de afgelopen dagen in Limburg is gevallen, moet uiteindelijk via onder meer onze regio naar zee. Het Waterschap Rivierenland maakt zich echter geen zorgen voor overstromingsgevaar hier. "Het waterpeil bereikt 14,5 meter bij Lobith (op de grens, red.) zondag. De dijken in ons gebied kunnen dat prima hebben, want na 1995 zijn die zeer versterkt. In '95 kwam het water tot zestien meter hoog, dus er is niets aan de hand als dat nu weer het geval zou zijn. Zorgen over de dijken hoeven we niet te hebben."

Toch kunnen er wel wat effecten zijn in de regio. Zo zullen de uiterwaarden in de Alblasserwaard kunnen onderlopen. "In sommige gevallen zijn die uiterwaarden nu in gebruik. We adviseren om daar nu niet te recreëren en de natuur de kans te geven om zich aan te passen." Daarnaast kan de actuele waterstand in de gaten worden gehouden via waterinfo.rws.nl.