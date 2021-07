Stap het Delfshaven van 1620 binnen met deze spectaculaire video

Hoe zag Delfshaven er in 1620 uit? Dat is nu te zien in een spectaculaire video waarmee de kijker bijna live de zeventiende eeuw in stapt. De video is het resultaat van uitgebreid historisch onderzoek en is onderdeel van Time Transit Delfshaven, een platform waarin de historische wereld, de huidige wereld en de digitale wereld samenkomen.

Het bewegend beeld van Delfshaven van vierhonderd jaar geleden, wordt gelanceerd op de eerste dag van het Delfshaven Festival. Ondanks de verscherpte coronamaatregelen, kan een groot deel van de programma-onderdelen doorgaan.

Uitgebreid onderzoek

Historicus Theo Pronk van Stichting Verborgen Stad heeft maandenlang met een team onderzoek gedaan naar hoe Delfshaven er in 1620 uit heeft gezien. We ontmoeten hem aan de Aelbrechtskolk in Historisch Delfshaven, waar de Pelgrimskerk één van de bekende historische gebouwen is. De kerk is uiteraard ook te zien in de video die nu is gemaakt. “Maar het grappige is dat die kerk niet meer hetzelfde is. In 1620 zag de kerk eruit zoals hij er in de Middeleeuwen uit had gezien: hij was een stukje lager, de gevel was anders en het torentje was er niet”, vertelt Pronk.

“Dus het kerkje is eigenlijk heel erg veranderd. Dat zie je vaak op dit soort plekken, alles lijkt heel oud, maar toch is er veel veranderd in 400 jaar.” Met onder meer oude kaarten, plattegronden en belastingregisters is het onderzoeksteam van Pronk aan de slag gegaan om een reconstructie te maken van Delfshaven aan het begin van de zeventiende eeuw.

Het is de tijd dat de Pelgrimsvaders vanuit Delfshaven naar Amerika vertrekken. Die gebeurtenis op 22 juli 1620 is nog altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Delfshaven. Terwijl de Pelgrims maar een dag in Delfshaven zijn geweest. “Het waren Engelse geloofsvluchtelingen die in Leiden woonden”, legt Pronk uit. “Ze wilden naar Amerika om daar een eigen geloofskolonie te stichten. Per schip kwam een hele grote groep van Leiden naar Delfshaven.”

Dramatische scenes

Het is volgens Pronk niet eens zeker of de Pelgrims wel in de kerk zijn geweest. Wel is zeker dat ze vanaf de Voorhaven met het schip de Speedwell vertrokken zijn. Zo’n tachtig man is aan boord gegaan, de rest van de groep is teruggegaan naar Leiden. “Hier op de kades hebben zich hele dramatische afscheidsscènes afgespeeld”, zegt Pronk.

Met de gegevens van Pronk en zijn team zijn de ‘beeldmensen’ van Stichting Verborgen Stad aan het werk gegaan. Bram Vreugdenhil legt uit: “We beginnen in basis op een oude plattegrond, die wordt in 3D gezet en dan wordt er per pand besproken hoe het eruit zag en wat voor materiaal werd gebruikt. Op zijn laptop laat Vreugdenhil Delfshaven vanaf een plattegrond tot leven komen. Hij vervolgt: “Die 3D reconstructie wordt aangekleed, we noemen dat ook wel stofferen. We kijken ook naar de wolkenlucht en lichtinval.

Dan beginnen we in basis op een oude plattegrond, die omtrek, die wordt in 3D gezet en per pand wordt er besproken ‘hoe zag dit eruit, wat voor materiaal wordt er gebruikt’. Op basis daarvan krijg je een 3D reconstructie en die wordt aangekleed, we noemen dat ook wel stofferen. Bakstenen, hout, het licht, wolkenlucht kies je uit. En zo zoek je de juiste balans tussen hoe het er echt uit zag en een stukje sfeer creëren, want ja er moeten ook wat mensen in staan, de lichtinval moet prettig zijn. Daar maken we een 360 graden plaatje van, dat je kan rondkijken.

En zo is TimeTransit Delfshaven ontstaan. Time Transit Delfshaven is een app voor smartphones en ook via web op de computer te bekijken. Via het platform stapt de kijker vierhonderd jaar terug in de tijd. Daarnaast is er veel informatie te vinden over Delfshaven en haar bewoners toen en nu.

TimeTransit is in 2020 gepresenteerd tijdens Delfhaven400, het festival waarmee werd herdacht dat het vierhonderd jaar geleden was dat Pelgrimsvaders vanuit Delfshaven naar Amerika vertrokken. Door de coronamaatregelen is dat grotendeels in het water gevallen. Daarom is er nu een herkansing, mèt het bewegende beeld als nieuwkomer.