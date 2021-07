Gemeente gooit voetbalclub Leonidas van complex

RKSV Leonidas heeft woensdag de brief van de gemeente Rotterdam ontvangen. Wethouder Sven de Langen noemde de vereniging eerder in een brief aan de gemeenteraad niet langer vitaal. Eén van de redenen is het afscheiden van de jeugdafdeling, die verder is gegaan als FC Banlieu.

De 112-jarige voetbalclub bezint zich nu op vervolgstappen. Leonidas had een paar jaar geleden grote problemen. Niet alleen op financieel vlak, maar ook door een tekort aan vrijwilligers. Inmiddels beschouwt het bestuur Leonidas als een goed functionerende vereniging, die komend seizoen met zes senioren- en zes jeugdelftallen aan de competitie wil deelnemen. Volgens de club zijn alle achterstallige betalingen aan de gemeente Rotterdam voldaan.

De gemeente wil na volgend seizoen Steeds Hooger van de Kanaalweg naar het Erasmuspad verhuizen. De ledenvergadering van de voetbalclub moet daar donderdagavond een besluit over nemen. Bestuurslid Richard Steen noemt de toekomst onzeker. "We moeten een besluit nemen, terwijl we geen volledige zekerheid hebben over een toekomstige locatie", zegt hij.

Steeds Hooger was voorbestemd om aan de Kanaalweg te blijven. De groeiende vereniging, die ook een wijkfunctie in Rotterdam-Noord heeft, had behoefte aan meer speelruimte. Die zou moeten worden gevonden bij de manege of de volkstuinvereniging. De gemeenteraad maakte vervolgens een ommezwaai en besloot dat de volkstuinvereniging op de locatie moest blijven.