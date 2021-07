Julia en Jim gingen gevaccineerd en met negatieve test naar Mallorca, maar zitten nu al vijf dagen opgesloten op hun hotelkamer

"We waren hier net twee uurtjes toen we die test deden", vertelt Julia aan de telefoon. "Op zo'n moment weet je niet goed wat je moet doen. Het schoot nog door ons hoofd om het niet te vertellen, maar dat is natuurlijk geen optie." Ze belden de receptie op om de situatie uit te leggen, maar door het gebrekkige Engels bij de receptionisten ging dat moeizaam. "Uiteindelijk hebben we duidelijk kunnen maken dat hij positief getest is. Toen is er een dokter gekomen om een PCR-test af te nemen."

Julia en Jim zagen de bui al hangen, want de klachten van Jim waren alleen maar erger geworden. Naast een flinke verkoudheid had hij ook hoofdpijn en was erg moe. De 21-jarige jongen kreeg een week voor hun vakantie zijn eerste vaccinatie. Maar de uitslag van de PCR-test was onvermijdelijk: corona.

'Niet naar ons omgekeken'

Julia is daarentegen al volledig gevaccineerd. Zij testte in eerste instantie negatief met de zelf meegebrachte coronatest. Maar de hele dag samen op een hotelkamer bivakkeren leidde ertoe dat ook zij het virus nu onder de leden heeft. Dat is weliswaar niet officieel vastgesteld, want het stel wacht na vier dagen nog altijd op de dokter die een PCR-test zou afnemen. "We hebben iedere dag gebeld en ernaar gevraagd, maar ook de receptie krijgt niemand te pakken. We hebben vrijdag zelfs 95 euro betaald voor een test, maar niemand is komen opdagen. Er wordt wat dat betreft totaal niet naar ons omgekeken."

De twee krijgen drie keer per dag een maaltijd vanuit het hotel. Maar net als de communicatie met de receptie laat ook dat te wensen over. Natuurlijk verwachten ze geen sterrenmaaltijden, maar wat vitaminen zouden goed van pas komen. "Het eten is echt heel slecht. Het lijken wel left overs. Daar worden we ook niet echt beter van. Alle groenten die ik op m'n bord zie liggen, stop ik gauw naar binnen."

Een aantal van de maaltijden | Foto: Julia

De dagen vullen ze met op bed liggen, een kaartspelletje doen of Netflixen. Ook hebben ze een groot balkon met uitzicht op het zwembad en de zee, waar ze 's middags in de schaduw kunnen vertoeven. "Het uitzicht is supermooi. Dat is eigenlijk heel jammer, want je wil gewoon dáár liggen."

Bijboeken

Keelpijn, hoofdpijn, een verkoudheid en spierpijn zijn de klachten die ze afgelopen weekend had. Inmiddels gaat het alweer iets beter met haar; Jim is zelfs bijna klachtenvrij. Hun terugreis stond voor woensdag op de planning, maar het stel zit sowieso tot vrijdag in quarantaine. Om terug te mogen reizen, heeft Jim met maar één prik op zak in ieder geval een negatief testbewijs nodig. Voor Julia, volledig gevaccineerd, geldt dat niet. "En niemand weet nu dat ik ziek ben, omdat er geen officiële PCR-test is afgenomen. Ik hoop dat ik nog een beetje uitziek tot vrijdag."

Het stel is sowieso van plan om na de quarantaineperiode iets langer te blijven op het eiland, om toch nog wat te kunnen zien van de omgeving. Qua kosten komen ze daar wel uit, zeggen ze. "Onze ouders vinden ook wel dat we na zo'n week nog een paar dagen écht vakantie hebben verdiend."