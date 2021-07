Joël Zwarts verlaat Excelsior en tekent bij club in tweede Bundesliga

"Excelsior heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling", reageert Zwarts zelf via de officiële kanalen van Excelsior. "Het waren helaas niet de beste seizoenen van de club en van de spelers, maar ik heb toch deze mooie transfer verdiend."

Zwarts kwam in 2014 naar de jeugdopleiding van Excelsior, maar vertrok in de zomer van 2017 naar Feyenoord. Tot speeltijd in het eerste elftal kwam het niet, begin 2019 werd hij een half jaar verhuurd aan FC Dordrecht. Daar maakte hij zes doelpunten. In de zomer van 2019 tekende Zwarts bij Excelsior, waar hij uiteindelijk twintig keer scoorde in 66 wedstrijden.

In de Duitse tweede Bundesliga komt Zwarts onder meer tegenstanders als HSV, Werder Bremen en Schalke 04 tegen.