GGD schuift met testpersoneel vanwege 'enorme testvraag'

Volgens de GGD is sprake van een "enorme testvraag" en kan het testen meer efficiënt gebeuren op de vaste locaties dan bij de testbussen. Die enorme vraag is er niet op de locaties in Maassluis en Hoek van Holland, laat een woordvoerder weten. Daar kwamen zo'n tien tot vijftien mensen per dag voor een test. Er hoefden dan ook geen afspraken te worden verzet.

De testlocaties in Maassluis en Hoek van Holland zijn al dicht en blijven in ieder geval tot 1 augustus gesloten. De Rotterdamse GGD wees er donderdagochtend ook op dat het erg druk is bij het callcenter.