Schip dat Suezkanaal blokkeerde, keert 28 juli terug in Rotterdam

Een archieffoto van het containerschip Ever Given | Foto: Kees Torn

De Ever Given, het containerschip dat in maart het Suezkanaal blokkeerde, keert volgende week terug in Rotterdam. Het schip zal een paar dagen bij de ECT Delta Terminal liggen en vervolgens vertrekken naar Felixstowe (Engeland).

Het containerschip was op 23 maart onderweg vanuit China naar de Rotterdamse haven, toen het vastliep in het Suezkanaal. Het schip van rederij Evergreen is met een lengte van bijna vierhonderd meter en breedte van bijna zestig meter een van de grootste containerschepen ter wereld en blokkeerde het volledige kanaal. Daardoor liepen vele schepen vertraging op.

Ongeveer een week later lukte het om het schip los te trekken, maar het duurde nog weken voor alles weer normaal kon varen. De Egyptische autoriteiten legden de Ever Given bovendien aan de ketting, vanwege het uitblijven van een schadevergoeding. Hierover werd uiteindelijk begin deze maand een akkoord bereikt.

Over de details van het akkoord wordt vanwege een geheimhoudingsovereenkomst niets naar buiten gebracht. Eerder eiste de Suez Canal Authority bijna 800 miljoen euro aan compensatie vanwege de kosten om het schip weer vlot te trekken, reputatieschade en een verlies aan inkomsten. Later werd dat bedrag teruggebracht naar zo'n 460 miljoen euro.

De Ever Given wordt op woensdag 28 juli rond 15:00 uur verwacht bij de terminal van ECT. Dit tijdstip kan nog wijzigen, laat het Havenbedrijf Rotterdam weten.