Deze regiorenners zien we straks mogelijk aan de Tourstart in Rotterdam

Het vrouwenpeloton loopt de laatste jaren over met rensters uit onze regio. Neem bijvoorbeeld Chantal van den Broek-Blaak (Berkel en Rodenrijs) en Lucinda Brand (Dordrecht), wereldkampioenen op de weg en in het veldrijden. Recent kwam daar Demi Vollering (eveneens Berkel en Rodenrijs) bij, die dit jaar met onder meer zeges in Luik-Bastenaken-Luik en La Course haar absolute doorbraak beleeft. Over ruim een week staat ze aan de start van de wegwedstrijd op de Olympische Spelen van Tokio.

Bij de mannen is het een ander verhaal. Tot voor kort vonden we met Schiedammer Jos van Emden (36) slechts één regiogenoot in de WorldTour, de hoogste divisie van het wielrennen. Maar inmiddels komen daar steeds meer namen bij. Daarmee is er genoeg zicht op regiorenners in het Tourpeloton, als de grootste wielerwedstrijd ter wereld in 2024 of 2025 start in Rotterdam. Een overzicht:

Olav Kooij

De 19-jarige Olav Kooij uit Numansdorp geldt als groot sprinttalent. Vorig jaar behaalde hij zeven overwinningen in het shirt van het Jumbo-Visma Development Team, bijna allemaal in massasprints. Daarmee verdiende Kooij al op jonge leeftijd de stap naar de profploeg van Jumbo-Visma. Die zou hij in eerste instantie vanaf deze zomer maken, maar dat werd uiteindelijk al begin dit jaar.

Dit jaar won Kooij nog niet, maar hij maakte al wel een sterke indruk in bijvoorbeeld de Omloop Het Nieuwsblad, door even in de aanval te rijden. Eind vorige maand zat hij op het Nederlands Kampioenschap lange tijd in de kopgroep, om op de Drentse VAM-berg uiteindelijk als zevende te finishen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Olav Kooij op het NK wielrennen | Foto: Orange Pictures

Vorig jaar sprak Rijnmond uitgebreid met Kooij over zijn overstap naar de profs en doelen voor de toekomst. Zijn grote droom? "Misschien wel Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Dat zijn magische koersen om te zien en te rijden. Maar met de Champs-Élysées of een WK zou ik ook hartstikke blij zijn", vertelde Kooij toen.

Tekst gaat verder onder het interview met Olav Kooij, uit oktober vorig jaar.

Daan Hoole

Ook de 22-jarige Daan Hoole uit Zuidland is binnenkort prof. Hoole rijdt nu nog voor het opleidingsteam SEG Racing Academy, waar ook topsprinter Fabio Jakobsen en Ide Schelling (deze Tour nog drager van de bolletjestrui) jarenlang deel van uitmaakten. Vanaf 1 augustus is Hoole stagiair bij het Amerikaanse Trek-Segafredo, waar hij voor volgend jaar een profcontract heeft getekend.

Daar krijgt hij onder anderen te maken met landgenoten Koen de Kort en Bauke Mollema. Laatstgenoemde won afgelopen Tour nog de veertiende etappe. "Toen ik zat wel te kijken met de hoop dat hij het zou halen ja", vertelt Hoole. "Omdat je volgend jaar misschien wel een aantal koersen samen gaat rijden. Dat is toch wel speciaal."

Tekst gaat verder onder de foto.

Daan Hoole (rechts) namens Nederland in actie op het EK voor beloften | Foto: Orange Pictures

Hoole droomt van het rijden van de Tour. "Het is de allergrootste wedstrijd, ook de mensen die het wielrennen niet volgen weten wat de Tour is en kijken er naar. Het zit altijd in je achterhoofd dat je ooit wel de Tour wil rijden."

Naast de Tour is Parijs-Roubaix de absolute droomwedstrijd van Hoole, die zich bij Trek-Segafredo verder hoopt te ontwikkelen als renner voor de voorjaarsklassiekers en in tijdritten. "Dat zijn de dingen waar ik het me het meest op focus en het best in ben. En daar komt lead-out zijn in de sprinttrein nog bij."

Kevin Inkelaar

Waar Kooij en Hoole nog maar net in de WorldTour rijden of daar überhaupt nog moeten debuteren, is de 24-jarige Kevin Inkelaar al aan zijn tweede seizoen bij Bahrain-Victorious bezig. Bij de ploeg van onder anderen Wout Poels, dit jaar net geen winnaar van de bolletjestrui in de Tour, reed klimmer Inkelaar vorig seizoen met de Spaanse Vuelta a España al zijn eerste grote ronde. Die reed hij ook daadwerkelijk uit, maar in de buurt van een etappezege kwam Inkelaar niet.

Ook reed Inkelaar vorig jaar al grote klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik (90ste) en de Waalse Pijl (95ste). Dit jaar verscheen hij nog maar in weinig koersen.

Alex Molenaar

Als we het toch over de Vuelta en Spanje hebben, komen we automatisch bij de in Capelle aan den IJssel geboren Alex Molenaar (22). Vanwege zijn Spaanse moeder woonde Molenaar jarenlang in Girona en koerst hij sinds vorig jaar bij het Spaanse Burgos-BH, dat als ProTeam in de divisie net onder de WorldTour uitkomt.

Net als Inkelaar reed Molenaar vorig jaar al de Vuelta a España uit. Zijn beste uitslag was een achttiende plaats in de negende etappe. Dit jaar mengde hij zich al eens in een sprint met wereldtoppers als Arnaud Démare en Caleb Ewan.

Casper van Uden

De 19-jarige Casper van Uden groeide op in Schiedam, nota bene in dezelfde straat als Jos van Emden. "Ik ken hem een beetje. Daar zit een goede kop op", vertelde Van Emden een paar jaar geleden al eens over Van Uden. "Vaak, als je op die leeftijd heel goed rijdt, dan wil je snel naast je schoenen lopen. Of je loopt op die leeftijd voor op je ontwikkeling. Op die dingen kan ik hem niet betrappen."

Van Uden, rijdend voor de opleidingsploeg van Team DSM, won dit jaar al twee koersen in Polen. Daarnaast werd hij eind vorige maand derde op het Nederlands Kampioenschap voor beloften. Op dat kampioenschap rond de Drentse VAM-berg bewees Van Uden een naar eigen zeggen "klassieke renner die snel kan aankomen" te zijn. "Ik ben nog behoorlijk allround en kom wel een hoop heuvels over. Dan kan ik op het einde ook nog een goede sprint leveren."

Tekst gaat verder onder de foto.

Casper van Uden | Foto: Team DSM

Van Uden hoopt zich bij het Development Team DSM verder te ontwikkelen als klassiekerrenner en sprinter. Hij heeft het "gewoon lekker" naar zijn zin bij de opleidingsploeg, maar hoeft nog niet per se prof te worden. "Als je op het hoogste niveau rijdt worden je fouten hard afgestraft, op het opleidingsniveau is dat minder. Ik heb liever dat ene stapje lager dat ik m'n fouten nog rustig kan maken en niet meteen in de stress schiet. Een beetje onder de radar vliegen en m'n ding doen vind ik wel mooi."

Uiteindelijk droomt de jonge Schiedammer ook van de Tour. "Iedereen die fietst wil wel ooit de Tour rijden. Als je wielrennen al van jongs af aan leuk vindt is dat toch wel je droom. Het is het grootste wielerevenement dat er is. De sfeer eromheen, dat afzien, de historie, het is zoiets groots. Hoger dan dat kan niet."

En dat het hoog tijd wordt voor een regiogenoot in de Tour, erkent Van Uden ook. "010 in de Tour en anders niks!"

Maikel Zijlaard

Hij deed al twee keer mee aan de Wooning Zesdaagse van Rotterdam, waar zijn oom Michael Zijlaard wedstrijdleider is. Maar de 22-jarige Maikel Zijlaard uit Rotterdam heeft naast de baan ook volop ambities op de weg. Op dit moment rijdt hij bij SEG Racing Academy, waar hij nog even ploeggenoot is van Daan Hoole.

"Dat hij naar Trek gaat is super verdiend, echt knap", vertelt Zijlaard over zijn ploeggenoot. "Maar uiteindelijk wil je dat zelf ook. Dat maakt het uiteindelijk wel motiverend. Het is leuk om te zien dat het kan en haalbaar is."

Tekst gaat verder onder de reportage met Maikel Zijlaard en oom Michael, tijdens de Zesdaagse van Rotterdam.

Ook Zijlaard, naar eigen zeggen een sterke renner ("zeker niet de lichtste") die goed uit de voeten kan na een zware koers, droomt van de Tour. Maar of dat realistisch is? "Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat echt niet weet. De stap vanuit SEG naar de profs is een lastige, dan ook nog de selectie van de Tour halen is weer een volgende. Dromen kan geen kwaad, maar je moet soms ook realistisch zijn. Ik heb nog een lange weg te gaan voor de Tour in beeld komt."

In die lange weg heeft Zijlaard baat bij zo veel mogelijk koerskilometers. En die werden in de afgelopen anderhalf jaar door de coronacrisis op grote schaal geschrapt. "Precies vanaf mijn overstap naar SEG zijn heel veel wedstrijden niet doorgegaan, terwijl ik wist dat ik hier een groot wegprogramma zou rijden. Dat is super jammer. Je ziet de dingen wegvallen waarmee je goed wordt en kunt investeren in jezelf."

Mede om die reden weet Zijlaard "echt niet" hoe ver hij van de profs af zit. "Ik hoop dat ik er dichtbij zit, maar uiteindelijk ben ik niet degene die dat besluit neemt. Ik denk dat ik wel goed ben, maar hopelijk kan ik het binnenkort laten zien."