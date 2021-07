Zoektocht gaande naar baas van grote katachtige in Barendrecht

Van wie was de caracal, de grote kat die woensdagavond werd gevangen in Barendrecht? Dat is de grote vraag die de dierenpolitie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en dierenorganisaties bezighoudt. Het dier is voorlopig ondergebracht in een geschikt en veilig onderkomen. De exacte locatie blijft geheim.

De Barendrechtse Eva-Rosa Kost zag het dier woensdag rond 17:00 uur. "Ik dacht eerst dat het een vos was. Toen ik dichterbij kwam, bleek het om een katachtige te gaan. Het dier leek heel tam. Althans, het vluchtte niet direct. Pas na enige tijd ging het dier richting het bos."

Ze had de tijd om van het dier een filmpje te maken. Later op de avond werd het dier, na een melding bij de politie, door een dierenarts met een verdovingspistool gevangen.

Stichting AAP schrijft in een reactie: "De caracal is beschermd en verboden om te houden zonder een ontheffing. Dat dit dier nu in een bos in Nederland wordt aangetroffen, vinden wij enorm zorgelijk. Eerst zagen we een toename aan opvangverzoeken voor servals en nu zet de trend door naar illegale dieren zoals caracals. Is dit dier ontsnapt uit een dierentuin? Dan zal de eigenaar zich binnen drie dagen wel melden. Maar komt dit dier bij iemand uit de huiskamer, dan zal de eigenaar zich bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moeten melden met de juiste papieren."

De dierenpolitie van de eenheid Rotterdam trof recent nog twee servals aan in een flatwoning in Capelle aan den IJssel. Die dieren zijn inmiddels verdwenen en de eigenaar zegt niet te weten waarheen.

"Het is inderdaad opvallend dat we nu meer zo'n dier tegenkomen", zegt een woordvoerder van de dierenpolitie. "Zo'n dier moet je toch niet thuis willen houden? Dat dier hoort daar niet."

De caracal komt in Afrika, het Midden-Oosten en delen van Azië voor. Het dier kan tussen de 60 cm en ruim een meter lang worden. Het gewicht varieert tussen de 6 en 22 kilogram. In dit geval gaat het vermoedelijk om een vrouwtje. Voor een caracal wordt op de zwarte markt soms 15 duizend euro betaald.