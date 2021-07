Sliedrecht plaatst schermen voor uitvaart 19-jarige Gideon

Gideon kwam afgelopen weekend om het leven op het Griekse eiland Kreta. Hij was met vrienden op vakantie, toen hij tijdens een tocht met een quad frontaal in botsing kwam met een auto.

De uitvaart is vrijdagmorgen in de Grote Kerk in Sliedrecht. "Maar in de Grote Kerk passen door de coronaregels maar 175 mensen", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Omdat er zoveel animo is om toch gezamenlijk naar de uitvaart te kijken, is gevraagd of er schermen geplaatst konden worden." Die komen te staan op het Doctor Langeveldplein.

Na afloop van de dienst, om 12:00 uur, gaat de rouwstoet langs het plein richting de begraafplaats. "Dan kunnen mensen die daar behoefte aan hebben aansluiten bij de stoet."

Bij de bijeenkomst wordt gekeken of de coronamaatregelen in acht worden gehouden. Zo lopen er boa's en jonge vrijwilligers rond om te kijken of iedereen zich aan de anderhalve meter afstand houdt.