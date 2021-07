Familie tegen verdachte doodrijden vrouw op Gordelweg: ‘Je loopt weg voor je verantwoordelijkheid’

De 57-jarige bestuurder had te veel gedronken en reed te hard. Hij is na het ongeluk doorgereden. De man zegt dat hij geen enkele herinnering heeft aan het ongeluk. Op de dag zelf is hij van een klant in Dordrecht naar Rotterdam gereden. Daar is hij naar zijn stamkroeg in het Oude Noorden gegaan. Hij zou ongeveer twintig glazen bier hebben gedronken. "Ik voelde me die dag al niet zo lekker en had hoofdpijn. Vanaf vier uur 's middags heb ik een black out gehad. Ik kwam pas weer bij kennis in de politiecel."

De man heeft niet alleen geen herinnering aan het ongeluk, ook zijn bezoeken aan het café en een snackbar zijn een zwart gat. Opvallend is dat hij in die periode wel WhatsApps heeft verstuurd, foto's heeft gemaakt en gesprekken heeft gevoerd. Volgens een neuroloog kan sprake zijn van een acute uitval van het geheugen. De man kon vrij snel worden aangehouden, omdat zijn kentekenplaat van de auto was geraakt en naast het slachtoffer lag.

'Dit gaat nooit meer van mijn netvlies'

De zoon en dochter van het slachtoffer geloven niet dat de man leidt aan geheugenverlies. "Je toont geen enkele vorm van berouw en loopt weg voor je verantwoordelijkheid", zeiden zij. De dochter had de dagen geteld tot aan de zitting van donderdag. "Al 724 dagen staat mijn leven op zijn kop. Ik heb mijn moeder moeten identificeren terwijl ze nog op straat lag. Haar beschadigde gezicht, het haar dat een andere kleur had: dat gaat nooit meer van mijn netvlies."

De teckel Kobus is ook ter plekke overleden door de aanrijding. De dochter: "Ik heb hem later in de vriezer gezien, hij was zwaar toegetakeld. Helaas geldt het dier voor het recht als een goed, maar voor mij heb je er twee doodgereden."

De verdachte is eerder veroordeeld voor rijden onder invloed en zijn rijbewijs is een keer ingetrokken. Hij heeft toen ook een cursus van het CBR moeten volgen. Naast een celstraf eist justitie ook de ontzegging van de rijbevoegdheid voor vier jaar.

De rechter in Rotterdam doet op 29 juli uitspraak.