Misdaadverslaggever Peter R. de Vries overleden na aanslag, minuut stilte in Rotterdamse gemeenteraad

Misdaadverslaggever Peter R. De Vries heeft de aanslag op zijn leven die vorige week dinsdag plaatsvond niet overleefd. De Vries werd op dinsdag 6 juli na de uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam neergeschoten door de Rotterdamse Delano G. (21), die kort daarna werd aangehouden samen met een andere verdachte, een 35-jarige Pool. De Vries was 64.

In de Rotterdamse gemeenteraad vroeg burgemeester Aboutaleb aandacht en tijd voor het overlijden van Peter R. de Vries. Hij hield een minuut stilte. Aboutaleb voegde daar de woorden 'opdat het onrecht nooit zal zegevieren' aan toe.

De verdachte van de aanslag is de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam-West. G. zou een neef zijn van Jaouad 'Joey' W., kopstuk van de 'moordbende' van drugsbaron Ridouan Taghi. G. groeide op in Rotterdam-West en woonde daar op het moment van de aanslag nog steeds.

G. en de andere verdachte, de 35-jarige Kamil E., zitten nog altijd vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in de zaak tegen Taghi. Over het exacte motief achter de moordaanslag is nog niets bekend.

De dood van De Vries zorgt voor een stortvloed aan reacties op social media. Via twitter laten onder meer politici, journalisten en talloze anderen hun steunbetuigingen horen aan de familie van De Vries.