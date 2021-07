Duizenden kantoorpanden in Rotterdam hebben niet het juiste energielabel, eigenaren panden nemen maatregelen om sluiting te voorkomen

Veertig procent van de kantoren in Rotterdam is niet zuinig genoeg. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. De eigenaren kunnen al binnen twee jaar op de vingers getikt worden en lopen zelfs het risico op boetes of sluiting. "Er is werk aan de winkel", zeg de gemeente.

Vanaf 2023 geldt de verplichting dat kantoren tenminste energielabel C moeten hebben. Volgens het Bouwbesluit riskeren eigenaren van kantoren die hier niet aan voldoen over twee jaar boetes of zelfs sluiting van het pand.

De gemeente Rotterdam schat dat ca. 2400 kantoorobjecten nog niet het juiste energielabel hebben. Ze inventariseert nu welke panden nog niet aan de juiste eisen voldoen. Deze panden krijgen tot uiterlijk eind 2022 om maatregelen te treffen. Dat kan bijvoorbeeld door betere isolatie of het plaatsen van zonnepanelen.

Actie

Na de zomer zal de gemeente alle eigenaren van kantoren met geen of een te laag energielabel benaderen om actie te ondernemen. In heel Nederland gebruikt ongeveer een kwart van de kantoorpanden nog te veel fossiele energie. De handhaving van de energiemaatregelen is in handen van de gemeenten.

Karel Aanen van Ingenieursbureau Multical in Rotterdam verwacht vooral problemen bij kantoren die voor 1990 zijn gebouwd. Aanen is gecertificeerd EPA-adviseur, dat betekent dat hij energielabels mag vaststellen.

“Ik denk dat alles van na 1990 wel voldoet of met relatief eenvoudige stappen label C kan verkrijgen”, zegt Aanen. Het aanbrengen van led-verlichting is een voorbeeld van een relatief eenvoudige manier om energie te besparen.

Investeringen uitsmeren

Multical adviseert eigenaren van gebouwen om verduurzaming op te nemen in de meerjaren onderhoudsplannen. Zo kunnen investeringen over een paar jaar worden uitgesmeerd. Het ingenieursbureau gaat nog een stap verder dan het vereiste energielabel C per 1 januari 2023. “We proberen label A te integreren in de meerjarenplannen”, zegt Aanen.

De verwachting is dat per 1 januari 2030 label A verplicht wordt voor kantoorgebouwen. Aanen: “Wij zeggen, let op, het komt eraan dus hou er rekening mee.”

Uitzondering

Er is een aantal uitzonderingen op de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Kantoorruimtes kleiner van honderd vierkante meter hoeven er niet aan te voldoen. Net als kantoorgebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt. Als de noodzakelijke maatregelen om label C te verkrijgen, niet binnen tien jaar terug verdiend kunnen worden, geldt de verplichting niet. En ook rijks- en gemeentemonumenten hoeven niet aan deze maatregel de voldoen.

Daarmee is bijvoorbeeld het Rotterdamse stadhuis een uitzondering. Dit Rijksmonument dat in 1920 in gebruik is genomen, hoeft dus niet minimaal energielabel C te hebben.

Bewust

Sjoerd Preesman is vastgoedadviseur bij Ooms Makelaars in Rotterdam. Ooms bemiddelt tussen vastgoedeigenaren en huurders. De cijfers van de gemeente Rotterdam waaruit blijkt dat 40% van de kantoorpanden nog niet zuinig genoeg is, herkent Preesman wel: “Maar een groot deel daarvan zit op D en is zich ervan bewust dat er wat moet gebeuren.”

Ook Ooms adviseert klanten rekening te houden met de verscherping van de energieregels per 1 januari 2023. “Wij als makelaar willen wel een huurder zoeken, maar zeggen tegen eigenaren dat ze er rekening mee moeten houden dat een pand vanaf 2023 niet meer gebruikt mag worden als het niet voldoet”, zegt Preesman.

De vastgoedadviseur ziet dat de meeste bedrijven verduurzaming serieus nemen. Grote bedrijven gaan nu al voor energielabel A. “Het is een beetje afhankelijk van het type organisatie, een personeelsbemiddelingsbedrijf met vier werknemers is er minder mee bezig dat een groot bedrijf dat een nieuw hoofdkantoor zoekt.”

Uitdaging

Preesman verwacht geen paniek onder de vastgoedeigenaren in aanloop naar 1 januari 2023. Wel ziet hij een uitdaging in de beschikbaarheid van aannemers en bouwmateriaal. “De bouw heeft het gigantisch druk, er kan een bottleneck ontstaan als er bijvoorbeeld geen led-armaturen beschikbaar zijn of er niemand is die ze kan ophangen.”