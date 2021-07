BMX-talenten koesteren hun Olympische droom: 'Als ik door blijf trainen, kan het lukken'

De Top Competitie in het BMX lag lang stil, maar in Barendrecht is iedereen blij dat er weer tegen elkaar gereden kan worden. De pas 7-jarige Danique van Dalen is een van de kleinste crossers. Op haar eigen fietsje rijdt ze rondjes tussen de wedstrijden door. "Deze fiets heeft dunnere banden en heeft een kleiner en lager zadel. Of je stoer moet zijn om aan BMX te doen? Wel als je eerste wil worden", zegt de ambitieuze Danique, die niet lang na hoeft te denken over de vraag wat ze later wil worden. "Zwemjuf."

Danique is een van de 130 leden van Fietscrossclub Barendrecht. Voorlopig komen er ook niet snel veel nieuwe leden bij. "We hanteren momenteel een kleine wachtlijst", licht secretaris Remco Huvermann toe. "We zijn op zoek naar meer trainers, zodat we voor een nog bredere groep de sport aan kunnen bieden. Ik weet zelf niet hoe het voelt, maar het moet een heerlijk gevoel zijn om op een fietsje door de lucht te zweven."

De populariteit is deels te verklaren door de internationale successen van de Nederlandse BMX-ers. Jelle van Gorkum en Laura Smulders wonnen al eens een Olympische medaille. Justin Kimmann, lid van het Nederlands team, gaf al eens een clinic in Barendrecht.

De 15-jarige Jaro van Lier droomt van internationaal succes. Een aantal jaar geleden reed hij langs de snelweg in Baarn, toen daar toevallig het NK bezig was. "Ik ging kijken en niet lang daarna volgde ik een proefles. M'n vader deed ook aan BMX, maar dan in skateparken. Ik droom ervan om aan de Olympische Spelen mee te doen. Als ik door blijf trainen en m'n best blijf doen, kan het lukken."

Tijdens de eerste ronde van de Top Competitie behalen Jaro en Danique allebei het podium. In hun leeftijdscategorie wordt Jaro tweede; Danique eindigt als derde.