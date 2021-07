Uit de kluiten gewassen informatiepunt over Rotterdamse haven geopend in de Leuvehaven

"De haven heeft een heel goede reputatie, maar het is ontzettend abstract wat er allemaal gebeurt. Daarom willen wij mensen uitnodigen om eens te komen kijken", zegt Allard Castelijn, directeur van Havenbedrijf Rotterdam. Het uit de kluiten gewassen informatiepunt is te vergelijken met een VVV-kantoor maar dan anders. Er zijn filmpjes te zien, je kunt kennismaken met de ambachten die in de haven worden uitgeoefend en je kan de complete plattegrond van het gebied bekijken. "Dit werkt in feite drempelverlagend om eens een kijkje te komen nemen in de haven."

Hoe het precies komt waarom het reilen en zeilen in de haven zo onbekend is, heeft waarschijnlijk te maken met de grootte. "Het havengebied is in diameter 45 kilometer, dat is natuurlijk enorm", zegt Castelijn. Het aantal banen dat nog vervult moet worden in de haven, was voor Havenbedrijf Rotterdam de hoofdreden om mee te werken aan het informatiepunt. "Er is ontzettend veel werk in het gebied en op deze manier hopen we dat er meer mensen interesse tonen."

Complete werkplaats

Naast een eendimensionale maquette en veel informatie over de bedrijven en de natuur in het havengebied, is er ook nog een complete werkplaats in het paviljoen gebouwd. Hier werkt zo'n zes dagen in de week een smit. "We willen ook de ambachten laten zien die in de haven worden uitgeoefend, een ambacht daarvan is smit." De smit, Bas Dorst, repareert onderdelen van schepen en geeft kleine workshops aan bezoekers.