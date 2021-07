Reddingsbrigade uit Hardinxveld helpt mee in het overstroomde Valkenburg: 'Mensen zitten vast zonder mogelijkheid tot contact met anderen'

De dag begint al vroeg voor Suzanne Heikoop uit Hardinxveld-Giessendam. Om 02:30 uur donderdagochtend wordt ze wakker gebeld door het hoofd van de vaarploeg. Samen met nog drie andere bemanningsleden moet ze op pad naar Valkenburg, waar het water nog altijd door de straten raast. "Normaal gesproken krijg je een vooralarm. Dan heb je een paar uur om je voor te bereiden, maar dat was nu niet zo", vertelt Suzanne.

Eenmaal aangekomen in Valkenburg ziet Suzanne met eigen ogen de ravage die het water heeft aangericht. "In de eerste instantie lijkt het niet zoveel water, maar zodra je in de laaggelegen straten komt is dat wel anders", legt ze uit.

De boot die de reddingsbrigade heeft meegenomen moet achterblijven, omdat de schroef te diep in het water ligt. Het viertal van de reddingsbrigade, allemaal vrijwilligers, begint door de straten te waden in hun werkpakken. Ook de chauffeur van de brandweer die hen heeft gebracht helpt mee. "Je beweegt in een soort schaatsenrijderspas door de straten", vertelt Suzanne.

Suzanne omschrijft de ervaring als surreëel. "Het was echt een rampengebied. In de eerste instantie ben je verbaasd. Waar komt dat water vandaan? Hoe kan het zo hoog staan? Dan zie je mensen in serieuze problemen, die moeite hebben om hun huis te verlaten, en dan denk je alleen nog maar: ik wil helpen."

Hulp van alle kanten

Rond half 12 worden Suzanne en haar ploeg naar Valkenburg gestuurd om de ploeg, die daar al is, af te lossen. Zo gaat het de hele dag door: de ene ploeg erin, de andere eruit. Naarmate het water hoger komt te staan neemt ook de vraag naar hulp toe, en die komt van alle kanten.

"Bewoners die in een hoger gelegen gedeelte wonen gingen met ons mee als gids", vertelt Suzanne. "Die hadden hun kaplaarzen met duct tape vastgemaakt aan hun regenbroek." Een jongen, die naar eigen zeggen normaal gesproken de hele dag achter de computer zit, begeleidt Suzanne en haar team door de ondergelopen straten. "Hij voelde zich verplicht om te helpen", vertelt Suzanne.

Ook de lokale boeren dragen hun steentje bij. Suzanne ziet hoe zij met hun trekkers door de straten rijden om die te ontruimen van drijvend afval en om bewoners naar droge gebieden te verplaatsen. Met een shovel worden bewoners door de hulpdiensten uit de bovenste verdiepingen van hun woningen gehaald.

Een lid van de reddingsbrigade in de overstroomde straten van Valkenburg | Foto: Suzanne Heikoop

Zelf gaat ze de huizen af om te controleren of de bewoners veilig zijn. Velen worden uit hun woning gehaald en naar zogenoemde 'afleverpunten' gebracht. Vanuit daar worden ze overgeplaatst naar familie, vrienden of andere opvanglocaties, waar ze veilig en droog blijven.

Hoewel Suzanne en het team met man en macht proberen om zoveel mogelijk mensen te redden, ziet ze ook in dat dit slechts een tijdelijke oplossing is voor de meesten. "Wij hebben de juiste middelen en mogelijkheden en proberen zoveel mogelijk mensen van dienst te zijn. Maar daarmee zijn ze niet volledig geholpen: ze zijn een deel van of zelfs hun volledige huisraad kwijt."

Gevaarlijke situaties

Op veel plekken blijft het water gelukkig relatief rustig, maar dat is niet overal het geval. Waar het water het hoogst staat, ontstaan gevaarlijk situaties. Een huizenblok vlakbij de Geul is volgens Suzanne veranderd in "één grote kolkende massa." De teamleden moeten elkaar stevig vasthouden om te voorkomen dat ze worden weggezogen.

De straten van Valkenburg zijn veranderd in kolkende rivieren | Foto: Suzanne Heikoop

Een ander gevaar zit in de spullen, die door het water worden meegesleurd. Door de enorme hoeveelheid water overstromen bijvoorbeeld ook de riolen, waardoor de hygiëne in het gedrang komt. "Of denk aan flessen terpentine die mensen in de schuur hebben staan, maar die niet helemaal goed dichtzitten. Die drijven ook voorbij", zegt Suzanne.

Het water zorgt daarnaast ook voor een flinke verstoring van de communicatiemogelijkheden. Vaste telefoons zijn onbruikbaar geworden, en mobieltjes raken langzaamaan leeg. "Mensen zitten vast zonder mogelijkheid tot contact met anderen. Als er dan iets aan de hand is, heb je een serieus probleem."

Suzanne ziet ook hoe medewerkers van het elektriciteitsbedrijf de stroom afsluiten om kortsluiting te voorkomen. Nog aangesloten elektronica, die in contact komt met het water, brengt een groot risico op elektrocutie met zich mee.

Rond een uur of zes, wanneer de dienst van Suzanne en haar ploeg eindelijk op z'n eind loopt, zijn de meeste mensen geëvacueerd. Het waterpeil zakt alweer een beetje, maar de verwachting is dat dat later in de avond en nacht weer zal stijgen. Suzanne en haar team mogen naar huis, terwijl de volgende ploeg het werk overneemt. "Er is wel een redelijke kans dat we later deze week weer worden opgeroepen", lacht een uitgeputte Suzanne.

Nationale Reddingsvloot

Suzanne en haar team zijn onderdeel van de Nationale Reddingsvloot. Die werd na de watersnoodramp van 1953 in Zeeland in het leven geroepen om overal in het land op te treden bij overstromingen en andere watergerelateerde noodsituaties. Ook haar broer Johan is schipper bij de reddingsvloot en was donderdag in Valkenburg om te helpen.

De reddingsvloot bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij betalen zelf voor hun lidmaatschap en opleidingen om hun belangrijke werk te kunnen doen. Veel leden van de in Limburg ingezette reddingsdiensten hebben hun werk afgezegd om te helpen.