Onhandelbaar? Nee hoor, de 12-jarige Benjamin uit Hellevoetsluis is hoogbegaafd en kwam daar door de lockdown achter

Een test gaf de verlossing. Benjamin heeft een IQ van 135 en dat betekent dat je hoogbegaafd bent. Voor zijn vader Thijmen, zelf docent Engels op een middelbare school, viel alles op zijn plaats.



'Mijn vriendin hield altijd vol dat er meer aan de hand was en dat hij meer in zijn mars heeft', zegt vader Thijmen Sprakel. 'En toen de uitslag van die test kwam, viel alles op zijn plek. Achteraf klinkt dat ook heel logisch.'

Geen speelgoedwinkel, maar de bouwmarkt



Benjamin was altijd al aan het knutselen. Van het aanleggen van een zelfgemaakte riolering in de zandbak, tot het bouwen van een eigen hut. Niets was hem te gek, als het maar met bouwen en techniek te maken had. 'Wij gingen met hem niet naar de Intertoys, maar naar de Gamma en de Formido', zegt Thijmen.



De coronacrisis bleek voor Benjamin uitkomst te bieden, al had het ook voor hem mindere punten. 'Ik vond het wel vervelend dat zoveel mensen niet langs konden komen, zoals familieleden. Maar het had als voordeel dat ik bij het Helinium (de middelbare school waar zijn vader werkt) dingen kon bouwen en leren.'

Benjamin toont zijn gereedschap, vader Thijmen kijkt toe | Foto: Rijnmond



Toen Benjamin voor de eerste keer de deur van het technieklokaal opentrok, viel zijn mond open van verbazing. 'Ik zag als eerste een lasapparaat en een metaalbuiger. Ik was gelijk enthousiast en wilde daar werken en ik hoopte dat dat mocht.'



Als Benjamin begint te vertellen over elektrotechniek, dan spat het enthousiasme er vanaf. Voltage, ampère, transformatoren, relais, het zijn termen die hij er achter elkaar uitgooit. Zijn vader staat af en toe met zijn mond vol tanden, zeker als Benjamin zijn zelfgemaakte lasapparaat demonstreert.



Veiligheid boven alles



'Ik weet dat een batterij een plus en een min heeft, maar daar houdt mijn technische kennis wel mee op', zegt vader Thijmen met gevoel voor zelfspot. 'Aan de ene kant vind ik het supertof dat hij zich ontwikkelt op dit vlak, aan de andere kant staat de veiligheid altijd voorop. Ik heb me weleens zorgen gemaakt, maar mijn vader is elektrotechnicus en ook mijn collega's controleren de projecten waar hij aan werkt voordat er energie doorheen gaat. Maar het is wat anders dan voetbal en tennis.'



Ondertussen bouwt Benjamin rustig door aan weer een nieuwe bliksemgenerator. 'Ik gebruik daarvoor een circuit van internet.' Toch is het voor hem ook weleens lastig om niet begrepen te worden.



Onbegrepen



'Ik heb nog nooit iemand ontmoet die mij snapte. Dat is af en toe wel moeilijk. En met die techniekdocent vond ik wel heel gaaf, eindelijk was er iemand die mijn taal even begreep over ampère en voltage.' Benjamin zoog de informatie op als een spons en binnen de kortste keren werd de kennis van docent tot het uiterste getest. 'Er werd door hun gesproken op het niveau van eerstejaars universiteitsstudenten', zegt Thijmen lachend.



Toch komt het vader Thijmen ook wel goed uit dat hij zo'n handige en slimme zoon heeft. 'Pas geleden heb ik tijdens het knippen van de heg de snoer doorgeknipt en die wil hij maar al te graag repareren.'