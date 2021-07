Feyenoord start kwalificatie Conference League in Kosovo

Feyenoord begint de voorrondes van de Conference League met een tweeluik tegen FC Drita uit Kosovo. De Kosovaren waren in de eerste voorronde ook in hun tweede wedstrijd tegen Decic uit Montenegro te sterk (0-1).

Feyenoord speelt op donderdag 22 juli in Kosovo. Een week later is de return in De Kuip. Bij een Rotterdamse overwinning in de tweede voorronde wachten de twee weke daarop meteen de volgende kwalificatiewedstrijden, gevolgd door nog een laatste play-off ronde.

De wedstrijd tussen FC Drita en Feyenoord wordt gespeeld in het Fadil Vokrri Stadium in hoofdstad Pristina.