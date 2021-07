Het weer van vandaag: meer en meer zon

Vanochtend is er eerst nog veel bewolking en het blijft overal droog. In de loop van de dag komt er dan eindelijk meer en meer zonneschijn. Het wordt rond 20 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 3 tot 5.

Vanavond is het eerst nog zonnig, de nacht verloopt helder en er kan zich in de polders een mistbank vormen. Het koelt af naar 14 graden en de noorden- tot noordwestenwind neemt af tot zwak en aan zee tot matig of vrij krachtig, kracht 2 tot 5.

Morgen is het schitterend weer in het Rijnmondgebied met volop zon en blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee en 24 graden in het oosten van de regio. De noorden- tot noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Vooruitzichten

De komende dagen zorgt een hogedrukgebied ten westen van Ierland voor prachtig weer met veel zon en blijft het droog. Zondag wordt het nog 23 graden, daarna wordt het rond 21 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,4 graden en de minimumtemperatuur 13,3 graden. Er valt gemiddeld 26,7 mm neerslag.