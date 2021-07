Met deze tips voorkom je overlast van de barbecue voor je omgeving

De weersvoorspellingen zien er dit weekend goed uit voor de barbecueliefhebbers. Maar dat het bakken van een vleesje ook nadelige effecten heeft voor de luchtkwaliteit en de gezondheid, is niet iedereen zich van bewust. De gemeente Rotterdam vraagt in een nieuwe campagne aandacht voor de keerzijde van het barbecueën en het aansteken van de vuurkorf.

"Natuurlijk is het gezellig om met vrienden of familie te barbecueën, maar we roepen mensen ook op om overlast voor bijvoorbeeld je buren te voorkomen", zegt wethouder Arno Bonte (milieu). "Als het een beetje windstil is, heb je de kans dat de rook lokaal blijft hangen. Zeker in een tuin kan het onbedoeld voor de mensen eromheen of voor de buren voor overlast zorgen als er veel rook vrij komt."

De gemeente krijgt elke zomer een aantal honderden klachten binnen van mensen die overlast ervaren van de barbecue van een ander. Maar het aantal dat er last van heeft, is ongetwijfeld meer, denkt de wethouder. "Niet iedereen die overlast heeft, klaagt daarover. Daarom ook deze campagne, om bewustwording te creëren. Mensen weten vaak niet dat het voor overlast kan zorgen."

Tips

De gemeente heeft verschillende tips om de overlast te beperken van de barbecue of vuurkorf in de tuin. Om minder rook met de barbecue te veroorzaken, kun je bijvoorbeeld een elektrische barbecue gebruiken. Voor een kolenbarbecue tipt Bonte kokosbriketten in plaats van aanmaakblokjes. "Ook dan komt er minder rook vrij."

Daarnaast noemt de gemeente het belangrijk om rekening te houden met de weersomstandigheden. "Als er geen wind staat, is het gewoon niet handig. Dan adviseren we om de barbecue uit te laten." Mensen kunnen daarvoor ook de rookwijzer raadplegen.

Ben je van plan de vuurkorf aan te steken? Het advies is dan om dat volgens de Zwitserse methode te doen. Houtblokken worden daarbij kruislings op elkaar geplaatst, met daarbovenop kleine aanmaakhoutjes en één of twee aanmaakblokjes. "Zo ontstaat zo min mogelijk rook en schadelijke stoffen", zegt de gemeente.

Volgens Bonte kan met kleine aanpassingen een hoop verbeterd worden. "Het is niet moeilijk om aan goede alternatieven te komen, maar mensen realiseren zich vaak niet wat de alternatieven zijn. Dat proberen we nu duidelijk te maken."

Open haard

Een dergelijke campagne afgelopen winter, tegen overlast van onder meer de open haard, heeft volgens Bonte zijn vruchten afgeworpen. "Meer dan tienduizend mensen zijn toen met de tips aan de slag gegaan. Dat zou nu weer een mooie target zijn."