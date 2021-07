Rotterdamse kinderarts pleit voor rookverbod in auto's met kinderen

Kinderarts Jasper Been (Erasmus MC) over roken in de auto

Roken is al jaren verboden in openbare ruimten zoals ziekenhuizen, concertzalen, luchthavens en kroegen. Maar een verbod op roken in de auto is er in Nederland niet. Als het aan kinderarts Jasper Been van het Erasmus MC in Rotterdam ligt, komt er een verbod op roken in een auto in het bijzin van kinderen. Het meeroken kan namelijk tot ernstige gezondheidsklachten leiden.

In sommige landen in het buitenland is al een rookverbod in de auto van kracht, zoals in Engeland, de Verenigde Staten en delen van Canada. Uit internationaal onderzoek, dat vrijdag is gepubliceerd, blijkt dat een rookverbod in auto's met kinderen leidt tot ruim dertig procent minder blootstelling aan tabaksrook. In Schotland nam zelfs het aantal ziekenhuisopnames voor astma-aanvallen bij kinderen af na het invoeren van deze maatregelen. Kinderarts Been hoopt dat Nederland dit voorbeeld snel volgt.

"Vroeger vonden we het ook heel normaal om op het werk of in publieke ruimtes te roken, maar daar kunnen we ons nu ook niks meer bij voorstellen. Ik hoop dat dat straks ook geldt voor roken in de auto met kinderen erbij." De concentratie fijnstof is bij roken in de auto, een kleine, afgesloten ruimte, tot elf keer hoger dan de concentratie fijnstof in een 'rokerige kroeg van vroeger', legt hij uit. "Kinderen kunnen hierdoor op jonge leeftijd luchtwegklachten ontwikkelen, zoals astma-aanvallen."

Hoe groot het probleem is, blijkt uit een onderzoek vorige week onder tieners in Amersfoort. Eén op de zeven gaf aan dat in hun bijzijn werd gerookt in de auto. "Dat betekent dat er nog winst te behalen valt."

Been snapt dat roken een hardnekkige verslaving is. "Het is dus lastig om er vanaf te komen. Maar het is vooral belangrijk om kinderen, de volgende generatie, te beschermen. Dat moet de rookvrije generatie worden. Dit is dan één van de manieren om hen te beschermen. Ze worden in een auto blootgesteld aan veel hogere concentraties, dus dan kan er maar één conclusie worden getrokken: reguleren."

Waarom in Nederland nog geen rookverbod in de auto geldt, is volgens Been een vraag voor de politiek. "Ik denk dat Nederland wat liberaler is en daardoor minder geneigd om zaken in de eigen ruimte te reguleren. Maar aan de andere kant is bellen in de auto ook verboden en is een autogordel dragen ook verplicht, dus het kán wel gereguleerd worden. Het is in een aantal andere landen al ingevoerd, dus waarom niet in Nederland?"