Boeren op Voorne-Putten laten hun bedrijf zien tijdens Rondje Kavelpad: 'We vinden het belangrijk om ons verhaal te kunnen vertellen'

Boer Leendert Assenberg is akkerbouwer en veeteelthouder met zijn gezin in Oostvoorne. Zijn familie boert al tweehonderd jaar in het gebied. "Momenteel hebben we 118 hectare, waarvan 90 hectare aan akkerbouw. De rest is weiland voor vleesvee, dat we hier fokken. Die dieren zijn hun hele leven hier, het vlees slachten we zelf en pakken we zelf in. Dat wordt hier in de omgeving verkocht als Westvoornes Weidevlees."

Verhaal bedrijf

Assenberg doet mee aan het Rondje Kavelpad, omdat hij het belangrijk vindt om het verhaal van zijn bedrijf te kunnen vertellen aan de mensen. "Wat we doen en hóe we het doen", legt hij uit. "We zijn sowieso erg open en doen ook vaak met open dagen mee. Omdat we zelf vlees verkopen, krijgen we wel eens vragen van mensen. We zeggen dan gewoon: kom eens kijken!"

Liefhebbers hebben daar vier avonden in augustus de mogelijkheid toe. Naast het bedrijf van Assenberg doen nog eens negen boeren op Voorne-Putten mee. "Het leuke is dat het allemaal heel diverse bedrijven zijn: melkvee, akkerbouw, groenteteelt, fruitteelt...", somt hij op. "Mensen kunnen kijken wat ze specifiek interessant vinden en dan boeken voor een bepaalde avond."

De boerderij van Leendert | Foto: Rijnmond

Wandeling

De deelnemende boerenbedrijven zijn te vinden via deze website. Van boerenpicknicks tot workshops: elk bedrijf kleurt het Rondje Kavelpad op zijn eigen manier in. Bij Assenberg staat een wandeling op het programma langs gewassen als suikerbieten, aardappelen en tarwe. "Die staan bij ons langs de weg. Ons idee is om die weg uit te lopen en dat de mensen overal vragen kunnen stellen. Aan het einde halen we ze met de kar op, want het is een heel eind teruglopen."

"De bedrijven bieden aan wat bij hun past en wat kan bij hun bedrijf", zegt Mieneke Saarloos van de pr-commissie Boeren en Tuinders. "We organiseren ieder jaar Kom in de Kas, maar dat kan nu al even niet doorgaan. We vonden dit dan een leuk initiatief om alsnog mensen op het bedrijf te kunnen ontvangen. Dat we dan al tien diverse bedrijven hebben die enthousiast mee willen doen, is hartstikke leuk."