'Je bent met een lach op je gezicht heengegaan': Sliedrecht neemt massaal afscheid van in Kreta omgekomen Gideon (19)

Gideon was op vakantie met vrienden, toen hij tijdens een tocht met een quad frontaal in botsing kwam met een auto. Zijn uitvaart was vrijdagochtend in de Grote Kerk in Sliedrecht, maar die bood vanwege de coronamaatregelen slechts plaats aan 175 mensen. De gemeente plaatste daarom naast de schermen ook tweehonderd stoelen op het plein. Die waren allemaal bezet. Nog eens meer dan honderd mensen keken staand mee naar de dienst.

"We willen jullie bedanken. Vooral zijn vrienden, hoe liefdevol jullie zijn geweest, ook naar ons. Jullie zitten in het hart", zei Gideons vader tijdens de uitvaart. En zijn broer: "Je bent met een lach op je gezicht heengegaan. Met een grote klap, op één van de mooiste plekjes op aarde."

Honderden aanwezigen bij de uitvaart van Gideon | Foto: Rijnmond

Gideon hield van freerunnen en mountainbiken, maar was ook veel bezig met vissen en insecten. "Hij besloot op vijfjarige leeftijd geen jas meer te dragen. Dat vond hij niet nodig", vertelt zijn moeder. "Elk jaar moesten we dat opnieuw uitleggen aan de meester." Gideon was volgens zijn moeder zo druk met 'leven', dat hij soms vergat om naar de wc te gaan. "Toen hij zich een keer buitensloot, zag hij nog maar één uitweg: de schuur en blaadjes."

Gideon van Buuren | Foto: Privé

Geloof

Tijdens de uitvaart was er veel ruimte voor het geloof van het gezin. “God heeft Gideon laten ontstaan. Van niets tot iets. Tot een krachtige, liefdevolle, sprankelende jongen. Bij zijn geboorte al een dwarsligger, door zijn veel te brede schouders.” Zijn moeder noemde de gesprekken over de diepere betekenis van het leven en hogere macht ‘herinneringen met een gouden rand’. "Er is een God, een God met een kloppend hart. Voor jou.”

Ook de dominee sprak op de uitvaart. "Soms komen de diepste angsten waar we niet aan durven te denken toch uit.”

Erehaag

Na de uitvaart in de kerk vormden aanwezigen een erehaag van honderden meters van de kerk naar de begraafplaats. Velen van hen hadden bloemen bij zich.