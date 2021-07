Komst Jahanbakhsh naar Feyenoord afgerond: Iraniër tekent voor drie seizoenen

Alireza Jahanbakhsh in actie namens AZ, in duel met Feyenoorder Miquel Nelom | Foto: Pics United/Bob van den Cruijsem Archief

Feyenoord heeft de transfer van Alireza Jahanbakhsh afgerond. De vleugelspeler uit Iran heeft zijn medische keuring op vrijdagochtend met succes doorstaan en tekende aansluitend een driejarig contract, met een optie voor nog een jaar, in De Kuip.

Jahanbakhsh wordt bij Feyenoord de opvolger van Steven Berghuis, die overstapt naar Ajax. De 27-jarige rechtsbuiten gaat spelen met rugnummer 9.

De komst van Jahanbakhsh naar Feyenoord kwam op gang na een telefoontje van Arne Slot, die nog met hem werkte toen hij assistent was bij AZ. Jahanbakhsh: "Toen hij belde en vroeg of ik naar Feyenoord wilde komen, heb ik hem gezegd dat ik er alles aan ging doen om deze transfer te maken. Ik had geen twijfel."

Jahanbakhsh speelde in het verleden in Nederland bij NEC en AZ. Hij komt over van het Engelse Brighton, waar hij de laatste jaren niet veel aan spelen toe kwam.

De Iraniër zal aansluiten bij de selectie van Feyenoord, maar de verwachting is niet dat hij komende week al zal debuteren in de Conference League voorronde tegen FC Drita uit Kosovo.