Schapenwol redden in Chris Natuurlijk van 17 juli

Wol van Nederlandse schapen is nu zo weinig waard dat het vaak ongebruikt in de verbrandingsoven terechtkomt. Dat moet en dat kan anders, vinden Janne de Hoop en Mirthe Snoek van het pas opgerichte Hollands Wol Collectief. Tussen de schapen op de Belevenisboerderij van Martin Oosthoek in de Rotterdamse polder Schieveen, spreekt Chris Natuurlijk over de plannen van het collectief om de wol als grondstof te ontwikkelen voor producten als isolatiemateriaal of substraat voor groene daken.

Makkelijk plantaardig

Eat.Peasy maakt kant-en-klare plantaardige maaltijden die je thuis alleen nog hoeft op te warmen. Maaike Stift vertelt in Chris Natuurlijk over haar in Rotterdam gevestigde maaltijdservice. Met haar bedrijf wil ze het voor iedereen makkelijker maken om een gezonde, duurzame en lekkere plantaardige maaltijd op tafel te zetten.

Wandelen langs bomen van Nederlandse kunstenaars

Zin in een boswandeling? Chris Natuurlijk maakt op de tentoonstelling Diepgeworteld in het Dordrechts Museum een wandeling langs bomen in de Nederlandse schilderkunst. Conservator Quirine van der Meer-Mohr vertelt dat de tentoonstelling eigenlijk al in de tuin van het museum begint.

Bloeiende Boom Beemster 1943 -Charley Toorop bruikleen Museum More te zien in Diepgeworteld - Dordrechts Museum | Foto: Dordrechts Museum

De schoonheid van onze eigen achtertuin Nederland

Bas van Oort vertelt in de studio over Expeditie Achtertuin - Urban Exploring, een boek dat hij samen met Dirk Wijnand de Jong heeft gemaakt. Het is een koffietafelboek waarin de beide reisjournalisten de schoonheid van de stedelijke omgeving in onze eigen achtertuin Nederland verkennen.

Zaterdag 17 juli van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.