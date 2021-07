In de knel door maatregelen Haringvlietbrug, Flakkeese jongeren vertrekken noodgedwongen van hun eiland door langere reistijden

De vertraging ontstaat doordat er de komende twee jaar in beide richtingen maar één rijstrook open is, waar maar met 50 km/u overheen gereden mag worden. Dit omdat de brug dringend aan onderhoud toe is, maar dit pas in 2023 zal plaatsvinden.

Haringvlietbrug A29 | Foto: Rijnmond

“Dan ben ik straks dus zeker vier uur per dag onderweg”, verzucht de 20-jarige Stan Melissant. Hij studeert Creative Business bij InHolland in Rotterdam, woont nog bij zijn ouders in Middelharnis en moet na de vakantie weer gewoon vijf dagen in de week heen en weer. “Ik zie het echt niet zitten. En ik heb altijd gezegd dat ik het niet erg vond om in het OV te zitten.”

En dus is Stan al voorzichtig aan het kijken naar een kamer in Rotterdam. “Zonde, want ik wil eigenlijk niet weg van het eiland. Ik hou van de rust en ik heb hier alles, mijn vrienden wonen hier en mijn familie.”

De 20-jarige Stan Melissant uit Middelharnis | Foto: Sanne Waldekker

Marilène Stolk (21) is net afgestudeerd. Ze studeerde Communicatie in Tilburg en zat daar op kamers. Ze had bedacht nu weer bij haar moeder op Flakkee te kunnen wonen en in Rotterdam te werken. “Het is heerlijk om als je het stadse om je heen hebt gehad, de rust weer op te kunnen zoeken. Maar dat gaat nu niet door vrees ik. Want een uur extra reizen vind ik zonde van mijn tijd.”

Ook bij vrienden ziet Marilène dat wonen op Goeree-Overflakkee opeens veel minder aantrekkelijk is geworden. “Je moet niet alleen voor werk of studie naar de stad, maar ook om leuke dingen te doen, want hier is niet zoveel. En dat wordt dan ook lastiger natuurlijk. Het wordt ons nu zo moeilijk gemaakt en dan zie je jongeren vertrekken. Zonde, want er is al zoveel vergrijzing hier.”

De 21-jarige Marilène Stolk uit Middelharnis | Foto: Sanne Waldekker

Op kamers niet te betalen

Maar er zijn ook veel jongeren waarvoor op kamers gaan nog niet is weggelegd. “Het is duur, het wordt alleen maar duurder en ik kan dat als student echt niet betalen”, vertelt de 20-jarige Lars van den Nieuwendijk, ook uit Middelharnis. Lars heeft autisme en durft de stap om op zichzelf te wonen daarnaast nog niet aan. “Maar dat betekent wel dat ik elke dag met de bus naar Dordrecht moet voor mijn studie.”

Lars studeert Software Development bij Da Vinci in Dordrecht en staat nu al dagelijks om 5:30 uur op om op tijd te zijn. Hij maakt zich zorgen over of hij straks niet te vaak te laat zal zijn. “Dat wordt dan om vijf uur op ja. En pak in dan wel genoeg slaap om me goed te kunnen focussen op school? Dat vind ik lastig.”

De 20-jarige Lars van den Nieuwendijk uit Middelharnis | Foto: Sanne Waldekker

Over de maatregelen zelf kunnen de jongeren weinig zeggen. Marilène: “Ik heb niet echt verstand van infrastructuur. Maar je vraagt je wel af of het probleem niet eerder aangepakt kan worden of dat er een betere oplossing is.” Ook Stan vraagt zich dat af. “Ik wil ook wel weten waarom er niet eerder ingegrepen is.” Als het aan Lars ligt laten jongeren nu veel meer van zich horen, bij een raadsvergadering bijvoorbeeld. “Er moet meer rekening gehouden worden met studenten en er moet echt beter gekeken worden naar alternatieven.”

Kijk hieronder naar de reportage met Stan, Marilène en Lars:

De gemeente Goeree-Overflakkee liet samen met de Hoeksche Waard eerder al weten overvallen te zijn door het nieuws over de brug en de nu genomen maatregelen onaanvaardbaar te vinden. Wanneer de maatregelen ingaan is nog onduidelijk, omdat de gesprekken hierover met Rijkswaterstaat nog lopen.

Heb jij ook veel last van de beperkingen van de Haringvlietbrug? Wil je ons daarover vertellen? Mail dan naar nieuws@rijnmond.nl