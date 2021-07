Kraan valt over bungalow in Brielle

"De omgevallen kraan is met een van de poten anderhalve meter de grond ingezakt", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Er zijn gelukkig geen gasleidingen of iets dergelijks geraakt." Niemand raakte gewond.

De kraan is bij de val volledig over de woning heen gevallen. Het is nog niet duidelijk wat voor schade het pand heeft opgelopen. Burgemeester Gregor Rensen van Brielle is poolshoogte gaan nemen.