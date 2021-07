Feyenoord en Ajax melden pikante transfer van Steven Berghuis

Het nieuws was al een tijdje bekend, maar vrijdag hebben Feyenoord en Ajax de overstap van Steven Berghuis gemeld. Afgelopen maandag berichtten meerdere media al over de deal, alleen wachtten de clubs met de officiële melding. Op enkele details na is de opmerkelijke transfer rond.

Op de website van Ajax legt Berghuis deze bijzondere overstap uit. "Ik ben 29 jaar en het was bekend dat ik graag nog een stap wilde maken. Belangrijk daarbij is dat ik mezelf sportief verder wil ontwikkelen. Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de UEFA Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt."

In Amsterdam tekent Berghuis een contract tot en met medio 2025. Feyenoord ontvangt een transfersom van rond de 5,5 miljoen euro, met premies kan het bedrag oplopen tot 6,5 miljoen euro.

Berghuis had nog een contract voor één seizoen bij Feyenoord. In Rotterdam pakte hij in vijf seizoenen het landskampioenschap van het seizoen 2016/2017 en greep de aanvaller een jaar later met de ploeg de KNVB Beker. Ook won Berghuis tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Bij de Rotterdammers dwong Berghuis een plekje af in de selectie van het Nederlands Elftal voor het EK 2020, waarop hij weinig zou spelen. Als speler van Feyenoord maakte Berghuis 71 doelpunten in 151 wedstrijden.

