Jan en Hennie moeten onverhoopt camping verlaten in uiterwaard: ‘Het is een kleine ramp’

Jan staat nog met een boor in zijn hand en veegt een zweetdruppel van z’n voorhoofd, als hij de telefoon oppakt. “Dit is ontzettend klote en er moet nog zo verschrikkelijk veel gebeuren.”

Geen risico nemen

Jan en Hennie moeten binnen een paar dagen van de camping af. Niet alleen zij, alle vakantieliefhebbers van camping De Mosterdpot moeten vertrekken. Het Rotterdamse echtpaar is samen met hun dochter en wil het risico niet nemen straks weg te drijven in hun stacaravan. Ook Rijkswaterstaat adviseert om dringend de camping te verlaten.

Uiterwaard loopt onder

De reden is dat camping De Mosterdpot op een uiterwaard staat: het gebied tussen een rivier en een dijk. In de komende dagen dreigt die onder te lopen vanwege het noodweer in Zuid-Limburg en buurlanden België en Duitsland.

Gek is dat niet: “De uiterwaarden zijn ervoor om onder te lopen bij hoge rivierstanden. Als je vee erop laat razen of campings erop hebt staan, weet je dat”, legt Freek Jochems van waterschap Rivierenland uit.

Volgens weerman Ed Aldus is vooral de regenval die via de Maas naar ons gebied stroomt iets waar we voor moeten waken. “De Maas is een echte regenrivier: alles wat in de Ardennen valt, stroomt naar Limburg toe en ook naar onze omgeving. Dat betekent dat de rivieren een stuk hoger komen te liggen, maar gelukkig hebben we de dijken.”

Mensen moet weg

De eigenaresse van de camping vertelt dat ze op dinsdag zijn gewaarschuwd dat er hoog water aan zou komen. “Toen hebben we een crisisoverleg gehad met het bestuur en vanaf woensdag zijn we plannen aan het maken. Vandaag rijden de eerste 30 caravans weg, morgenochtend moeten we leeg zijn. De mensen die zeggen te blijven, doen dat op eigen risico.”

Jan is hard aan het helpen om alle caravans eraf te rijden. Hij zegt dit maar een keer eerder te hebben meegemaakt. “In de winter gebeurt dit wel eens, maar in de zomer bijna nooit. Het is niet leuk. Mensen zijn allemaal vakantie aan het houden en nu genoodzaakt om weg te gaan.”

Maar, het noodweer weerhoudt Jan en Hennie er niet van terug te komen. “Verschillende mensen zeggen niet meer terug te komen, maar wij wel. Let maar op.”