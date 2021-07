Twaalf havenmedewerkers aangehouden vanwege invoer cocaïne

Politie en OM zijn het onderzoek begonnen naar aanleiding van een in oktober vorig jaar binnengekomen tip over een containerbedrijf in de Rotterdamse haven. De verdachten zouden cocaïne uit lege containers halen. Daarnaast hebben zij volgens het OM hun kennis over de haven misbruikt om de in- en doorvoer van de drugs mogelijk te maken.

Het gaat om tien mannen en twee vrouwen die allemaal uit de omgeving van Rotterdam komen. Eén van de vrouwen is op vrije voeten gesteld, zij is nog wel verdachte. De elf anderen zitten nog vast.