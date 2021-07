Bewoners Stellendam proberen massaal oude meuk te verkopen tijdens de tuintjesmarkt

Het idee ontstond vanwege de coronapandemie. Veel mensen zaten meer en meer thuis en de reguliere rommelmarkten konden niet doorgaan. Dus werd vorig jaar de tuintjes rommelmarkt bedacht. Dat was zo'n succes dat er nu een nieuwe traditie geboren lijkt. "Alle mensen zitten in hun eigen tuintje met hun eigen oude meuk. De een doet het voor een goed doel, de ander voor zichzelf. Ik ken iemand die iets verderop woont en die zamelt geld in voor het Sophia Kinderziekenhuis. Hij verkoopt bananencake om de kindjes knuffelaapjes te kunnen geven", zegt Nellie Witte van de organisatie, terwijl ze haar spullen goed in de gaten houdt in haar tuin aan de Eendrachtsweg.

Bas verkoopt een bananencake en haalt daarmee geld op voor het Sophia Kinderziekenhuis | Foto: Rijnmond

Iets verderop in de Azaleastraat staat Bas. Hij verkoopt net een bananencake aan iemand voor 5 euro. Die euro's gaan dus mooi naar het Sophia Kinderziekenhuis. Althans hij wil er knuffelaapjes van kopen om daar uit te delen. "Ik ben zelf in het Sophia geboren en er ook al vaker geweest. Ik heb een nierziekte en moet dus vaak op controle. Het gaat nu goed met mij en ik vind het wel leuk om me in te zetten voor dat doel", legt Bas uit. De motivatie is groot. Hij heeft maar liefst 27 bananencakes gebakken in de week voor de tuintjesmarkt. Daarnaast verkoopt hij ook snoepdoosjes.

Bezoekers aan de Tuintjesmarkt in Stellendam proberen een koopje te spotten in de tuin van Caty | Foto: Rijnmond

Er is in de verschillende tuinen sowieso veel te vinden wat menig kinderhart sneller zal doen kloppen. Zo heeft Caty een hele tuin vol speelgoeddozen. In de voortuin staan drie grote uitklaptafels vol en via de oprit kun je zo de garage en achtertuin in lopen. Die staan eveneens vol met allerlei speelgoed. De goedlachse Caty vindt het helemaal geweldig. "Het geeft gewoon kippenvel als ik zie hoeveel mensen enthousiast zijn en langskomen. Dit kan niet meer stuk. We hebben ook nog mooi weer", zegt Caty. Ineens kijkt ze ernstig. "Mijn hart doet wel een beetje pijn als ik zie hoe het nu in Limburg gaat. Dan denk ik: daar hebben ze al die ellende en is het niet fijn. Dat is zo oneerlijk verdeeld. Maar ja, voor ons is dit nu leuk", besluit ze. Ze zet zich in voor minderbedeelden en heeft dan ook allerlei speelgoed in de uitverkoop voor één euro of zelfs minder.

Tijdens de tuintjesmarkt in Stellendam wordt er allerlei prullaria door de inwoners in de tuin uitgestald | Foto: Rijnmond

Caty woont net als Nellie aan de Eendrachtsweg. Een paar tuintjes verderop staat Nellie dan ook te praten met wat bezoekers. "Ze deden hier in Stellendam al wel rommelmarktjes voor de kerken, de voetbalvereniging en allerlei andere verenigingen. Maar dat hebben we dit jaar en vorig jaar ook niet gehad vanwege de corona. Dus deze tuintjesmarkt is wel een dingetje geworden. Ik denk dat dit wel een blijvertje is", blikt Nellie vast met een glimlach vooruit naar volgend jaar.