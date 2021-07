Nabestaanden worden wanhopig in slepende Rotterdamse moordzaak

De familie van de in 2014 doodgeschoten Hamdi Bilir in Rotterdam begint ongeduldig en boos te worden, nu de rechtszaak zich blijft voortslepen. De rechtbank hoopt dat de zaak over negen maanden eindelijk inhoudelijk kan worden behandeld.

De 29-jarige Hamdi Bilir wordt op 23 september 2014 gedood in eethuis Durum Evi aan de Mathenesserweg in Rotterdam. Hij zit daar met vrienden te eten als hij vanuit de deuropening wordt beschoten. Justitie wijst twee verdachten aan: Cengiz A. (40) en Ugur D. (26).

D. bekent de moordaanslag, maar justitie denkt dat hij de schuld op zich neemt. Zij ziet Cengiz A. als de schutter. Hij is daags na het drama naar Turkije vertrokken. Gevlucht, zegt justitie.

Zijn verblijf in Turkije is de belangrijkste reden voor de enorme vertraging in dit proces. Justitie probeert al lange tijd tevergeefs contact met A. te krijgen. "Vragen over hem worden gewoon niet beantwoord door de Turkse autoriteiten. Het is voor ons een grote frustratie."

Het enige dat justitie weet, is dat Cengiz A. vastzit in Turkije, voor moord. Op 7 juli is er een zitting geweest maar de uitkomst is onbekend. Turkije levert geen onderdanen uit dus justitie kan hem niet naar Nederland halen. Ook een videoverhoor is volgens justitie niet mogelijk: dat mag wel bij het horen van een getuige maar niet bij een verdachte.



Zelfverdediging

A. is reeds een keer als getuige gehoord in de zaak tegen de medeverdachte, maar toen heeft hij gezwegen. In een verklaring op papier uit 2017 zegt hij onschuldig te zijn. Medeverdachte Ugur D. zegt de dader te zijn, maar hij zou uit zelfverdediging hebben geschoten. Hij is al langere tijd op vrije voeten.

Volgens justitie zijn de mogelijkheden richting Turkije uitgeput en rest er maar één mogelijkheid: de rechtszaak afhandelen zonder de aanwezigheid van Cengiz A. Diens advocaat Nico Meijering betwijfelt of justitie genoeg haar best heeft gedaan. "Cliënt heeft ook aangegeven dat hij zichzelf wil verdedigen tegenover de rechtbank."

Bij de familie van Hamdi Bilir, die vrijdag aanwezig was in de rechtszaal in Rotterdam, was de wanhoop van de gezichten te lezen. Zijn moeder, snikkend: "Hoe kan het dat de andere verdachte vrij is? Hij was erbij hij wist van het plan. Ik leef hier elke dag mee." Zijn zus snapt niet waarom het zo lang duurt. "Er zijn genoeg feiten voor deze brute daad. Deze moord op klaarlichte dag, het is zo overduidelijk allemaal." Een motief voor de schietpartij is nog niet naar voren gekomen.

Beweging vanuit Turkije

De Rotterdamse rechtbank wilde op dit moment nog geen proces zonder de verdachte Cengiz A. starten. In de komende zes maanden moet worden bekeken of er toch beweging komt in Turkije. De top van het OM moet worden ingeschakeld om druk op de Turkse autoriteiten uit te oefenen.

Hoofdzaak is dat Turkije duidelijkheid geeft over de status van A. als gevangene: waarvoor zit hij vast? Is te zeggen hoe lang hij nog vastzit, of dat hij op afzienbare termijn vrijkomt? Ook wil de rechtbank de mogelijkheid van een videoverhoor van Cengiz A. als getuige nog een keer nagaan.

De zes maanden zijn een soort deadline, de hoop is op een zitting na negen maanden. "Maar dat schrijven we met potlood in de agenda", aldus de rechtbank.