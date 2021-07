Sparta blijft ongeslagen in oefencampagne na late zege in Antwerpen

Sparta heeft zaterdagmiddag met 1-0 gewonnen van het tweede elftal van Royal Antwerp FC. Op een trainingsveld naast het Bosuilstadion was een doelpunt van Reda Kharchouch vlak voor tijd genoeg voor een Rotterdamse zege. Daarmee blijft Sparta ongeslagen in deze voorbereiding.

Abdou Harroui en Laros Duarte waren er niet bij in Antwerpen en trainden apart op Het Kasteel. Zij sluiten maandag weer aan. Ook Harroui dus, voor wie nog altijd niet het juiste bod is binnen gekomen. Vorig weekend vertelde Sparta-trainer Henk Fraser nog aan Rijnmond dat Harroui ontbrak bij de selectie omdat 'hij kijkt of er stappen gemaakt kunnen worden.'

In het besloten oefenduel op Belgische bodem toonde Sparta zich eigenlijk negentig minuten lang de sterkere ploeg. Vooral spits Emanuel Emegha, aardig op schot in deze voorbereiding, kreeg een aantal grote mogelijkheden. Tot een treffer kwam het dit keer niet. Sparta kreeg de meeste kansen in de eerste helft, die nog enige tijd stil lag vanwege een blessure bij de thuisploeg.

Na een klein uurtje spelen leek Sparta al op voorsprong te komen, maar een treffer van Bart Vriends werd afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten later kreeg Antwerp haar grootste kans van de wedstrijd, maar Sparta-doelman Maduka Okoye had weer eens een wereldredding in huis.

Verdiende treffer

In het laatste kwartier wisselde trainer Henk Fraser nog bijna zijn hele ploeg en kwam Sparta de laatste vijf minuten zelfs even met tien man te staan. Desondanks pakten de Rotterdammers toch nog de verdiende zege. In de voorlaatste minuut viel een voorzet van Reda Kharchouch via een verdediger van Antwerp binnen: 0-1.

In de vorige drie oefenwedstrijden van deze voorbereiding bleef Sparta ook al ongeslagen. Van Heracles werd met 2-1 gewonnen, tegen het eveneens Belgische AA Gent werd het 3-3 en afgelopen dinsdag volgde een doelpuntloos gelijkspel tegen Telstar.

Basisopstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Auassar, Mijnans, Smeets, Van Crooij; Thy, Emegha