Feyenoord hengelt naar Oostenrijks international Trauner

Feyenoord heeft momenteel maar twee centrumverdedigers met enige ervaring in de selectie, Marcos Senesi en Lutsharel Geertruida. Laatstgenoemde is nog enkele maanden uit de roulatie met een blessure en speelde vooral als rechtsback. De komst van een nieuwe rechtsbenige centrumverdediger is dus topprioriteit in De Kuip.

Volgens Oostenrijkse media wil Trauner zelf graag naar Feyenoord. Hij speelde in het verleden met LASK tegen PSV en AZ in de Europa League. In het duel met AZ was Arne Slot destijds nog de trainer in Alkmaar. Hij speelde vijf interlands voor Oostenrijk, maar maakte geen deel uit van de selectie voor het EK.

Er is nog geen akkoord tussen Feyenoord en LASK over de komst van Trauner.