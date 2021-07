Lichaam aangetroffen in rivier de Giessen bij winkelcentrum in Hardinxveld | Foto: ZHZActueel

In de Giessen, een riviertje in Hardinxveld-Giessendam, is zaterdagochtend een lichaam aangetroffen. Het slachtoffer is een 84-jarige vrouw uit Hardinxveld-Giessendam.