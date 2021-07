Bryan Smeets: 'Weet dat dit mijn laatste jaar is bij Sparta, vraag is of ik vroegtijdig vertrek of na komend seizoen'

"Maar de patronen uit deze voorbereiding zijn bij vlagen terug gekomen", vervolgt Smeets. "Daar kunnen we tevreden over zijn."

Eind vorig seizoen gaf Smeets aan graag een stap te maken en dus te vertrekken bij Sparta. "De situatie is nu dat ik nog altijd in het shirt van Sparta speel, dat is zeker geen straf. Als ik me goed voel bij een eventuele nieuwe club zal ik daar zeker over nadenken, maar als dat gevoel niet komt speel ik nog een jaar bij Sparta."

Een goed gevoel bij een andere club heeft Smeets deze zomer naar eigen zeggen nog niet gehad. "Er zijn wel dingen voorbij gekomen waarvan ik dacht: moet ik dat wel doen. Ik heb ook een gezin. Ik weet in ieder geval dat dit mijn laatste jaar is bij Sparta, de vraag is nu of ik vroegtijdig vertrek of na komend seizoen."

Tekst gaat verder onder de video.

Limburg

Als geboren en getogen Limburger houdt Smeets de overstromingen van de laatste dagen nauwlettend in de gaten. "Ik heb daar wel kennissen en vrienden die het heel zwaar hebben gehad en alles hebben meegemaakt. Daar schrik je van. Dit is het laatste dat je verwacht, het is net alsof je naar een film kijkt. Ook over de grens, het is verschrikkelijk. Ik hoop dat iedereen weer zo snel mogelijk naar huis kan."

Smeets merkt dat veel collega's op het veld hem vragen naar de situatie in Limburg. "Omdat ze weten dat ik daar vandaan kom. Er zijn belangrijkere dingen dan hier op het veld staan. Maar het enige dat ik kan doen is contact houden en polsen hoe de situatie daar is."