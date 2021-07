Dit is waarom Feyenoord vol inzet op de komst van Oostenrijks international Gernot Trauner

Tijdens het trainingskamp in Schruns stelde trainer Arne Slot hardop de vraag hoe het kan dat Ajax, PSV en AZ elk minimaal vier ervaren centrale verdedigers hebben, terwijl bij Feyenoord alleen Marcos Senesi meer dan tien wedstrijden op het hoogste niveau heeft gespeeld. In de zoektocht naar een verdediger die rechts in het centrum kan spelen, zijn de Rotterdammers uitgekomen bij Gernot Trauner. Maar wie is die 29-jarige Oostenrijker eigenlijk?

In de afgelopen twee jaar speelde zowel PSV als AZ in de Europa League tegen LASK Linz. De verwachting in Nederland was dat beide ploegen niet al te veel problemen zouden hebben, maar de praktijk bleek anders. In vier wedstrijden slaagden AZ en PSV er samen niet in om te winnen van de ploeg, die de laatste twee jaar als vierde eindigde in de Oostenrijkse Bundesliga. In de TGW Arena had LASK zowel tegen PSV (4-1, oktober 2019) als tegen AZ (2-0, februari 2020) weinig problemen. Aanvoerder van de ploeg? Gernot Trauner.

Niet alleen PSV en AZ hadden het lastig met de Oostenrijkers, ook Sporting Lissabon beet zich stuk. In de thuiswedstrijd won LASK Linz met liefst 3-0. Met een rake kopbal zorgde Trauner voor het openingsdoelpunt van de wedstrijd. Dat het geen toeval was, blijkt wel uit de statistieken. De kopsterke verdediger scoort per seizoen gemiddeld zo'n vier à vijf keer met zijn hoofd.

Trauner speelde vijf interlands voor Oostenrijk, waarin hij eenmaal scoorde. Tijdens het afgelopen EK ontbrak Trauner in de selectie. Aleksandar Dragovic (Leverkusen) en Martin Hinteregger (Frankfurt) kregen de voorkeur boven hem.

Naast zijn goede statistieken is Feyenoord ook in Trauner geïnteresseerd, omdat LASK Linz eenzelfde filosofie hanteert als Arne Slot. Ook de Oostenrijkers proberen hoog druk te geven en de tegenstander af te jagen. Er is inmiddels al gesproken met de verdediger, die ongeveer één miljoen euro moet kosten. Trauner speelde in zijn loopbaan louter voor LASK en Ried en heeft nu z'n zinnen gezet op een buitenlands avontuur. Vooralsnog willen de Oostenrijkers hem niet laten gaan. Trauner werd afgelopen seizoen nog verkozen tot Voetballer van het Jaar in Oostenrijk. Hij liet onder anderen Ramalho achter zich, de centrale verdediger van Red Bull Salzburg die deze zomer voor 2,5 miljoen euro vertrok naar PSV. Ramalho is een maand ouder dan Trauner.

Trauner is met LASK Linz al vier weken in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdagavond is de eerste officiële wedstrijd van het seizoen als ze voor de beker thuis spelen tegen Marcheld. Trauner zou dus direct in kunnen stromen bij Feyenoord.